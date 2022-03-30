Носить маски скоро будет не нужно? Ситуацию с коронавирусом в школах прокомментировала министр образования

"Я еще не читала анализ научного совета, но профессор Майметс сказала, что когда мы достигнем желтого уровня опасности, обязанность носить маски может быть отменена. Если мы достигнем этого уровня, и будет выдвинуто предложение об отмене масочного режима, то лично я это очень приветствую", - сказала Керсна.

По ее словам, заражение коронавирусом идет на спад и виден положительный тренд. "Если мы посмотрим на результаты экспресс-тестирования в школах, то на прошлой неделе мы выявили 1200 положительных тестов. Цифры значительно ниже пиковых показателей, когда было 5000 зараженных в неделю", - сказала Керсна. По ее мнению, в школах все же можно продолжить экспресс-тестирование по крайней мере один раз в неделю. "Стоит помнить, что сам вирус никуда не пропал", - добавила министр.

По мнению Керсна, необходимость носить маски нужно взвешивать в отношении каждой школы отдельно. Ношение масок в школах не является обязательным и сейчас, однако оно крайне рекомендуется.

Если правительство примет решение отменить с пятницы требование ношения масок, то вероятность быстрого роста заражаемости невысока, считает Керсна. "Если мы продолжим делать в школах быстрое тестирование, и дети будут использовать другие профилактические методы, то я не думаю, что к весне-лету заражаемость резко вырастет", - сказала министр. Она добавила, что Министрество образования продолжает следить за ситуаций и еженедельно получает от школ информацию о заражаемости.

На прошлой неделе в Эстонии было 238 школ, где не было выявлено ни одного положительного экспресс-теста на коронавирус. В связи с этим Керсна считает, что в этих школах нет необходимости, чтобы дети носили маски.

Напомним, что министр здравоохранения и труда Танель Кийк сказал в понедельник, что сделает в четверг, 30 марта, предложение правительству отменить требование ношения масок в общественных местах. "Мы видим, что сделанные в середине марта послабления в ограничениях не привели к росту заболеваемости", - сказал тогда министр труда.