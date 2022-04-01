Компенсация есть, но в счете ее нет. Что делать, если вы не получили положенную вам компенсацию за электричество?

Тут надо оговориться, что речь идет о так называемом ”потолке” цен в 12 центов за 1 кВтч. Льготу за сетевую плату люди из этого дома получили уже несколько раз — с самого начала, как ее только ввели.

Некоторые из жильцов данного КТ также подавали на компенсацию за электричество в связи с низкими доходами и тоже ее получили. Но сейчас речь идет о той компенсации, которую обещало правительство всем, чья цена за 1 кВтч превышает 12 центов, а потребление при этом — не более 650 кВтч в месяц.

”Похоже, что так как у нас договор на закупку электричества заключен на весь дом, а не с каждым собственником квартиры отдельно, то мы не подпадаем под критерии — что потребление не должно превышать 650 кВтч в месяц, — говорят они. — Изначально такой договор на весь дом заключали, потому что так было тогда дешевле. Еще и биржевой пакет. Но за последние месяцы ситуация кардинально поменялась, и в прошлом месяце мы, получив счета, дружно вздрогнули.

Потом пришла новость о фиксировании ”потолка”, и мы надеялись, что в этом месяце будет меньше. Но особо-то ничего не изменилось. Думаем, что это потому, что договор на весь дом, и поэтому компенсации нет. Мы пытались дозвониться до председателя, чтобы прояснить ситуацию, но она трубку не берет”.

Кто имел право — получил

”Может ли быть так, что квартирные товарищества, которые централизованно покупают электричество на весь дом, не имеют права на эту компенсацию?” — спросили мы у крупнейшего игрока на рынке электроэнергии — Eesti Energia.

И представитель фирмы Прийт Лутс ответил: ”В счетах за электричество за январь по отношению к товариществам не был еще применен критерий в размере потолка в 650 кВтч. Министерство экономики и коммуникаций еще обсуждает, будут ли на протяжении следующих месяцев такие же условия или нет”.