Компенсация есть, но в счете ее нет. Что делать, если вы не получили положенную вам компенсацию за электричество?
В редакцию ”МК-Эстонии” обратились жители одного КТ в Таллинне, которые ждали компенсацию от государства, но не получили ее. ”Стоимость 1 кВтч у нас в доме — 16 центов, — показывают они счета, — но компенсации нет. А ведь государство обещало ”зафиксировать” на уровне 12 центов за 1 кВтч”. Они предполагают, что проблема кроется в том, что закупка электричества по биржевому пакету происходит на весь дом, то есть счета выставляют на товарищество, и потом оно распределяет по квартирам, сколько у кого электричества. ”Неужели мы не подпадаем в таком случае под критерии?” — недоумевают они.
Тут надо оговориться, что речь идет о так называемом ”потолке” цен в 12 центов за 1 кВтч. Льготу за сетевую плату люди из этого дома получили уже несколько раз — с самого начала, как ее только ввели.
Некоторые из жильцов данного КТ также подавали на компенсацию за электричество в связи с низкими доходами и тоже ее получили. Но сейчас речь идет о той компенсации, которую обещало правительство всем, чья цена за 1 кВтч превышает 12 центов, а потребление при этом — не более 650 кВтч в месяц.
”Похоже, что так как у нас договор на закупку электричества заключен на весь дом, а не с каждым собственником квартиры отдельно, то мы не подпадаем под критерии — что потребление не должно превышать 650 кВтч в месяц, — говорят они. — Изначально такой договор на весь дом заключали, потому что так было тогда дешевле. Еще и биржевой пакет. Но за последние месяцы ситуация кардинально поменялась, и в прошлом месяце мы, получив счета, дружно вздрогнули.
Потом пришла новость о фиксировании ”потолка”, и мы надеялись, что в этом месяце будет меньше. Но особо-то ничего не изменилось. Думаем, что это потому, что договор на весь дом, и поэтому компенсации нет. Мы пытались дозвониться до председателя, чтобы прояснить ситуацию, но она трубку не берет”.
Кто имел право — получил
”Может ли быть так, что квартирные товарищества, которые централизованно покупают электричество на весь дом, не имеют права на эту компенсацию?” — спросили мы у крупнейшего игрока на рынке электроэнергии — Eesti Energia.
И представитель фирмы Прийт Лутс ответил: ”В счетах за электричество за январь по отношению к товариществам не был еще применен критерий в размере потолка в 650 кВтч. Министерство экономики и коммуникаций еще обсуждает, будут ли на протяжении следующих месяцев такие же условия или нет”.
Он разъясняет, что если товарищество не получило компенсацию, то, возможно, у них слишком низкие счета за электричество, и тариф — меньше ”потолка” в 12 ц/кВтч.
Но журналист ”МК-Эстонии” своими глазами видел, что в данном случае это не так, и критерии по цене выполнены.
”Если же цена была выше 12 ц/кВтч, а товарищество компенсацию не получило, то нужно связаться со своим продавцом электроэнергии”, — советует Лутс.
Он отметил, что по состоянию на 22 февраля 264 800, или 60% от всех клиентов Eesti Energia получили компенсацию, связанную с ”потолком” цен. И в общей сложности компенсация составила порядка 2,4 миллиона евро.
”У тех же, кто не получил, средний тариф был меньше 12 ц/кВтч”, — констатирует он.
Средний счет за электричество в январе у их клиентов был в пределах 61 евро, что на 30% меньше, чем месяц назад. По его словам, количество должников также в последнее время не выросло и осталось на уровне прошлых месяцев.
”Так что люди с оплатой счетов справляются, нужно их похвалить”, — сказал специалист.
Прийт Лутс не смог ответить, сколько клиентов-квартирных товариществ закупают у них электричество централизованно. Но констатировал, что 8000 КТ — это их клиенты.
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Мы спросили в Министерстве экономики и коммуникаций, что же нужно делать жителям многоквартирных домов, которые остаются без положенной им компенсации, хотя и имеют на нее право?
”Право на компенсацию за электроэнергию есть у всех частных клиентов, в том числе — у квартирных товариществ, которые закупают электричество централизованно на весь дом, — объясняет представитель министерства Кадри Лаубе. — Если по какой-то ошибке льготы в счете нет, КТ должно связаться со своим продавцом электроэнергии, чтобы прояснить ситуацию”.
Если же электричество товариществу продает управляющая фирма, которая занимается также обслуживанием дома и сама выставляет счета за электроэнергию, то фирма должна подать для получения льготы для жителей соответствующее заявление в Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).
”Если же и после общения с продавцом или управляющей фирмой по какой-то причине льгота не появилась, КТ нужно обратиться в KIK и подать соответствующее заявление, — советует Лаубе. — Бланки можно найти на сайте www.kik.ee”
И в этом, похоже, и крылась проблема. ”МК-Эстонии” удалось дозвониться до председателя, которая сказала, что она не занимается делами дома, у них есть управляющая, так что все вопросы к ней. А управляющая сказала, что жители дома не получили компенсацию от государства, потому что она еще не подавала на нее документы.
”Сейчас я как раз этим занимаюсь, — сказала она. — Подаю ходатайство о компенсации. И если государство ее подтвердит, то в следующем счете она уже будет”.