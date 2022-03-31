Из-за войны в Украине жители Эстонии стали намного чаще обращаться к психологам

При этом период конца января-начала февраля психологи называют неделями плача. По словам Харро, как раз в это время мы нередко достигаем своего рода переломной точки, когда все неожиданно переливается через край. ”Усталость, измотанность и недостаток витаминов. Именно в этот период мы видим больше всего слез”, — добавила она.

Когда же лучше всего обратиться за помощью? По словам Харро, этот вопрос очень индивидуален, и предупреждающие признаки у всех нас разные. ”Прежде всего необходимо обратить внимание на самого себя и на происходящее с собой. Стал ли я в последнее время более нервным? Более эмоциональным? Более злым? Влияет ли это на моих близких? Затем нужно честно спросить себя, могу ли я самостоятельно сделать что-нибудь для восстановления баланса, и при необходимости стоит посоветоваться с близкими. Иногда может помочь изменение своих привычек — слежение за питанием и увеличение физической активности. Если признаков решения проблемы не наблюдается, стоит обратиться за помощью к профессионалу, который сможет предложить способы решения ситуации, опираясь на доказавшие свою эффективность техники и приемы”, — объяснила Херро, подчеркнув, что своевременный поиск помощи может спасти от более серьезных проблем со здоровьем.