На шоссе Таллинн — Нарва выбежала неадекватная косуля. Пришлось вызывать полицию

Когда волонтеры общества прибыли на место, где обнаружили косулю (в Хальяла), то животное по-прежнему находилось там.

Так как косуля стояла на обочине четырехполосного шоссе, по которому очень быстро передвигаются машины, то добровольнцы решили вызвать на помощь полицию на случай, если животное выбежит на проезжую часть.

Через несколько минут приехала полиция, животное было поймано и помещено в автомобиль.

Сейчас косуля в приюте, где получает лечение от отравления и приходит в себя.

Eesti Metsloomaühing благодарит информатора, который заметил нездоровую косулю, а также полицейских, которые согласились помочь в спасательной операции.