"Для людей — это все равно шок". Украинскую семью неожиданно переселяют из отеля

Регина вместе с мамой, свекровью и двумя детьми приехала в Эстонию из Украины 12 марта. Семью поселили в одном из отелей Таллинна.

”Буквально на днях, 28 марта, все наши соседи по отелю получили информацию, что в конце месяца, 31 марта, начнут выселять. Но начали сегодня!” — делится Регина. ”Все бегают, занимаются документами, потому что две недели мы вообще не знали, что делать, никто не мог толком объяснить, как все оформить. Только-только лед тронулся, и тут такая новость!” - сказала она RusDelfi.

Правда, Регина отмечает, что людей на улицу не выселяют. ”Размещают по окрестностям”, — продолжает Регина.

”Но для людей все равно шок! Потому что готовились завтра, а не сегодня. Так все внезапно! Буквально за два часа объявили, что нужно срочно выселяться. А ведь многие не в номерах, в банке том же”, — пожимает плечами собеседница.

Также Регина отмечает, что именно их семье сообщение о переезде еще не поступало.

”Моя мама устроилась здесь же, в отель, на работу. И мы очень надеемся, что нас оставят. Потому что пока на квартиру мы не зарабатываем”, — заканчивает Регина и добавляет: ”Эстонские власти нам очень помогают, мы благодарны. Но вот такая внезапность пугает”.