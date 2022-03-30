Правда ли, что Украина заранее изготовила медали за взятие Крыма?

Сообщения о якобы найденных украинских наградах за взятие Крыма впервые появились в телеграмм-каналах 24 марта 2022 года. Текст сообщений уточнял, что ”ударная группа ВСУ планировала наступление на Крым, причём при военной морской поддержке со стороны стран НАТО”. Для будущих героев якобы планируемого наступления уже были заготовлены медали и наградные удостоверения, но ”как всегда, Путин всех опередил”, первым начав военные действия против Украины. За несколько дней публикацию канала ”Оперативные сводки” прочитали больше 400 тысяч подписчиков, а пост Colonelcassad — более 800 тысяч. Позже эту информацию перепечатали российские СМИ, ссылаясь на те же телеграм-каналы. Новость также прокомментировали писатель Захар Прилепин, глава ​​Роскосмоса Дмитрий Рогозин, корреспондент "КП" Эдвард Чесноков и другие известные личности. Смысл их комментариев сводился к тому, что теперь получено доказательство: если бы Россия не начала ”спецоперацию”, Украина бы вторглась в Крым.