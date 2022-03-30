Правда ли, что Украина заранее изготовила медали за взятие Крыма?
Сообщения о якобы найденных украинских наградах за взятие Крыма впервые появились в телеграмм-каналах 24 марта 2022 года. Текст сообщений уточнял, что ”ударная группа ВСУ планировала наступление на Крым, причём при военной морской поддержке со стороны стран НАТО”. Для будущих героев якобы планируемого наступления уже были заготовлены медали и наградные удостоверения, но ”как всегда, Путин всех опередил”, первым начав военные действия против Украины. За несколько дней публикацию канала ”Оперативные сводки” прочитали больше 400 тысяч подписчиков, а пост Colonelcassad — более 800 тысяч. Позже эту информацию перепечатали российские СМИ, ссылаясь на те же телеграм-каналы. Новость также прокомментировали писатель Захар Прилепин, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, корреспондент "КП" Эдвард Чесноков и другие известные личности. Смысл их комментариев сводился к тому, что теперь получено доказательство: если бы Россия не начала ”спецоперацию”, Украина бы вторглась в Крым.
На грубые ошибки в наградном удостоверении обратили внимание советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, президент Украины Владимир Зеленский и многие украинские СМИ. На то, что медали и наградные удостоверения фальшивые, указывает ряд недочетов:
1. В украинском делопроизводстве распоряжение президента называется "указом", а не "наказом" (пример подобного указа).
2. Допущена ошибка в инициалах президента Украины. Владимир Зеленский в украинском правописании не Александрович а Олександрович. То есть, правильные инициалы президента В.О., а не В.А.
3. В отличие от российских должностных лиц, президент Украины не использует отчество в официальных документа, а подписывается ”В. Зеленський” (пример подобного документа).
4. Во всех официальных документах Украины пишется ”Автономная Республика Крым”, а не просто ”Крым”.
5. Крым является частью Украины в границах государства, признанных ООН, а значит медаль должна была бы называться ”За возвращение (повернення) Крыма” или ”За освобождение (звільнення) Крыма”, но никак не за взятие.
6. Найденная медаль визуально отличается от прочих украинских государственных наград за военную службу, в частности от медалей "За безупречную службу" и "За военную службу Украины". Удостоверение к медали также вызывает сомнения — прежде всего отсутствием серийных номеров у медалей и удостоверений.
7. И, в конце концов, само полиграфическое исполнение удостоверения явно оставляет желать лучшего. Все-таки к госнаграде обычно прилагается более солидный документ, а не листок, напечатанный на чёрно-белом принтере.
Сложно установить настоящего автора этого фейка. Самое раннее найденное нами упоминание, было опубликовано телеграм-каналом ”Оперативные сводки”. Несколько часов спустя фейк уже набирал популярность у сторонников ”спецоперации”, органично вписываясь в их риторику: если бы не действия России, Украина напала бы на Крым и Донбасс.
Вердикт — Фейк. Не соответствует действительности.