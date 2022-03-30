С 1 апреля в Эстонии вырастут пенсии

По словам руководителя пенсионной службы Департамента социального страхования Катре Палл, важно помнить, что пенсия у всех людей индивидуальна, поэтому и прибавка может быть разной. ”Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия в зависимости от его трудового вклада. В результате индексации базовая часть пенсии для всех вырастет до 255 евро. Новая годовая ставка также едина для всех — 7, 718 евро. Годовая ставка умножается на все остальные компоненты пенсии, основывающиеся на трудовом стаже и уплаченном социальном налоге. Чем больше трудового стажа накоплено у человека, тем сильнее увеличится его пенсия. Размер своей новой пенсии с 1 апреля можно посмотреть на портале eesti.ee в разделе ”пенсии, пособия и компенсации” ("Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine").

Заведующая отделом обслуживания клиентов Департамента социального страхования Лийз Меси призывает людей по возможности проверять размер своей пенсии именно на государственном портале eesti.ee, так как в настоящее время нагрузка на клиентскую службу Департамента социального страхования выше обычной.

”Поскольку с 1 апреля вступает в силу и масштабная реформа системы родительских пособий, то у людей возникает много вопросов. Сотни украинских военных беженцев также ежедневно обращаются к нам за поддержкой и советом. В связи с этим очередь в нашу службу поддержки клиентов значительно длиннее, чем обычно. Наш инфотелефон также постоянно занят, и для того, чтобы дозвониться, может потребоваться больше времени”, — пояснила Меси. Она заверила, что никто без помощи не останется, однако следует иметь в виду, что это может занять больше времени.

Внеочередное повышение пенсий состоится 1 января 2023 года, когда базовая часть пенсий, а также народная пенсия будут увеличены на 20 евро. В этом году также вырастет пособие одинокому пенсионеру с 115 евро до 200. С 1 января 2023 года лица пенсионного возраста будут освобождены от уплаты подоходного налога на сумму среднего размера пенсии.