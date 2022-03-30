30.03.2022, 08:02
Norstat: популярность Партии реформ продолжает расти(2)
Foto: Tiit Blaat
За неделю поддержка Партии реформ выросла с 27,7% до 29%, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 1 по 28 марта.
На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия, популярность которой снизилась с 21,5% до 21,4%, пишет rusERR.
На третьей строчке по-прежнему располагается не представленная в парламенте партия "Эстония 200", поддержка которой за неделю снизилась с 18,3% до 17,7%.
Центристская партия, которая образует правительство вместе с реформистами, остается на четвертой позиции с рейтингом в 16,5%.
Социал-демократов готовы поддержать 7,4% избирателей, а Isamaa — 5,5%.