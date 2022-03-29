Полиция просит помощи в поисках пожилой жительницы Ласнамяэ

Известно, что Серафима вышла из дома сегодня в 17.30 выносить мусор, после чего села на остановке Kumu в автобус номер 39 и доехала на нем до остановки Veerenni.

У пожилой женщины проблемы с памятью, из-за чего у нее могут возникнуть сложности с поиском дороги домой.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, ходит немного ссутулившись. Одета в сероватое шерстяное пальто, на голове — вязаная серая шапка, на ногах — черные сапоги.

Полиция просит всех, кто видел Серафиму или обладает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.