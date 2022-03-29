Пришелец? В Австралии на пляже найдены останки неизвестного существа

Автором находки стал местный житель Алекс Тан, когда с утра прогуливался по пляжу. Мужчина рассказал, что не понял, что увидел, поэтому достал телефон и начал снимать тушу на видео. Позже он опубликовал кадры с места события в соцсетях.

”Он похож на обезвоженного опоссума, но отличается от всего, что я видел”, — резюмировал Тан.

Как пишет gazeta.ru, читатели предположили, что это либо останки кенгуру, либо валлаби. Некоторые даже пошутили на тему пришельцев. Тем не менее пока официально не установлено, кому принадлежит туша — местные власти тоже не знают ответ на этот вопрос.