Управа Пирита огласила сумму, в которую любимый таллиннцами пляж будет обходиться налогоплательщикам

”Задача выигравшего госзакупку предприятия Krausberg Eesti OÜ в период подготовки прибрежной территории и прибрежного леса с 1 по 15 мая — разровнять песок на пляже и на протяжении всего пляжа просеять его на глубину 15 см, установить и при необходимости отремонтировать инвентарь. Предприятие обязано очистить территорию, прибрежный лес, ручьи, пляжный променад и пересекающие его дороги, а также трибуны у реки Пирита, зеленую зону и лестницы возле них. Убирать нужно как бытовые отходы, так и обломки камыша”, — рассказал Тынис Лийнат, старейшина района Пирита.

Он добавил, что когда будут выполнены работы по подготовке к пляжному сезону, почивать на лаврах не придется, даже наоборот — работы станет больше. Каждое утро к восьми часам пляж должен быть приведен в порядок и готов к приему посетителей — камышовый мусор, пробки от бутылок, окурки, осколки стекла, органические отходы, ветки должны быть убраны, мусорные баки опорожнены, а также выполнены все остальные работы, предусмотренные договором.

”В течение последних восьми лет пляж Пирита был пляжем с голубым флагом. Мы ходатайствуем о международной экомаркировке и на следующее лето, а это предполагает, что пляж находится в отличном состоянии”, — добавил Лийнат. Он отметил, что в течение пляжного сезона один только песок необходимо просеивать семь раз: дважды в июне, июле и августе, и еще один раз в сентябре.

Пляжный сезон длится с 16 мая по 15 сентября.

По словам старейшины района, работы у обслуживающей пляж фирмы будет больше, чем раньше, и вне пляжного сезона, то есть в осенне-зимний период с 16 сентября по 30 апреля. ”В новой закупке учтено, что люди посещают пляж Пирита и осенью-зимой-весной, поэтому и в это время необходимо обеспечить порядок и чистоту пляжа”, — отметил Лийнат.

Krausberg Eesti OÜ будет обслуживать пляж Пирита с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2025 года. Общая стоимость услуги составляет 387 587 евро (включая НДС). Длина пляжа Пирита — 2,4 км, площадь обслуживаемой песчаной зоны — 77 500 кв. м.