"Ни один гражданин Украины не сможет простить Россию". Интервью замминистра МВД Украины

Как изменился общий фон преступности в Украине? Выросла ли преступность? Можете ли вы справиться со всеми проблемами, или какие-то отрасли работы МВД сейчас отменены?

Скажу так: раздав оружие подразделениям территориальной обороны для защиты своих городов, домов, жизней близких от российского нашествия мы не увидели, что оружие используется не по назначению. Украинцы проявили высшую меру сознательности, когда получили на руки оружие. Оно все направлено против врага — российской орды.

Соцсети пестрят видео как жители наказывают мародёров. Насколько серьезна эта проблема?

Когда мародер пойман бдительными гражданами, его передают в руки органов правопорядка. Мы очень сознательный народ и гуманный, поэтому поступаем по правилам закона и совести.