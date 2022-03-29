Пункт вакцинации на площади Вабадузе продолжит работу до вечера среды

Город Таллинн уже на протяжении целого года предоставляет горожанам удобные возможности для консультирования и вакцинации. В марте прошлого года город создал крупные центры вакцинации Тондираба, Сыле и Кая, организовал вакцинацию в школах и палатках, а также открыл по всему городу пункты профилактики коронавирусной инфекции.

”Центр профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе, в котором, помимо вакцинации, можно проконсультироваться с работником здравоохранения и сдать PCR или экспресс-тест, приступил к работе в ноябре прошлого года. Пункт на площади Вабадузе был хорошо принят горожанами — к концу года его услугами воспользовались десятки тысяч человек, — отметила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. — За первые три месяца этого года на площади Вабадузе было введено более 8 490 доз вакцины, сделано свыше 2 780 экспресс-тестов и 26 940 PCR-тестов на COVID-19. Однако в связи с тем, что в феврале интерес к вакцинации стал постепенно снижаться, большинство центров вакцинации прекратили работу к началу марта, а теперь закроется и пункт на площади Вабадузе”.

Бешкина поблагодарила всех партнеров в сфере здравоохранения, которые сотрудничали с городом в течение года, предоставляя услуги по консультированию и вакцинации в удобных для горожан местах, а также всех тех, кто помогал с организацией вакцинации.

”Хотя это не входит в прямые обязанности местного самоуправления, Таллинн готов внести свой вклад и в будущем, если это будет необходимо”, — добавила Бешкина.

В течение прошлого года в городских пунктах профилактики коронавирусной инфекции и на дому было введено в общей сложности свыше 207 560 доз вакцины, а за три месяца этого года было сделано более 22 050 прививок.

Расположенный на площади Вабадузе пункт профилактики коронавирусной инфекции открыт еще сегодня и завтра с 9.00 до 21.00 В дальнейшем все желающие смогут пройти вакцинацию, например, у своего семейного врача, а также в больницах и аптеках, где предлагается такая услуга.