Кульминационные переговоры Украины и России: в планах встреча Зеленского и Путина, особый статус Крыма и "ДНР"
Россия
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”Мы делаем два шага по деэскалации конфликта”, — заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский по итогам встречи в Стамбуле.
Ранее генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что Россия частично выводит войска из Киевской и Черниговской областей.
По словам Мединского, переговоры РФ и Украины прошли конструктивно. "Россия рассмотрит украинские предложения по мирному договору, о них будет доложено Путину. Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД", — добавил он.
Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу, уточнил Мединский.
Украина
Представитель Украины, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в новом договоре нужно зафиксировать позиции Украины и России по Крыму, в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. В течение этого времени обе страны не будут использовать вооруженные силы для решения вопроса полуострова.
По его словам, вопрос ДНР и ЛНР вынесен в отдельный пункт, который будут проговаривать на встрече Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Украина передала свои предложения по вопросу международных гарантий безопасности. По нему страны-гаранты будут обязаны оказать помощь. Среди гарантов Украина называет следующие страны: Франция, США, Британия, Китай, Россия, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль.
Представитель украинской делегации Давид Арахамия добавил, что "перемещение переговорной площадки из Беларуси в Турцию — это наша первая победа".
"Мы предложили новый международный договор с гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов — страны Совбеза ООН, а также Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль. От некоторых из них уже получено предварительное согласие.
У нас не урегулированы вопросы с Донбассом и Крымом, поэтому страны-гаранты не будут работать на этих территориях. Но мы признаем только те границы Украины, которые признаны в мире. Также страны-гаранты должны помочь Украине выступить в ЕС", — сказал он.
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