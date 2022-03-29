Кульминационные переговоры Украины и России: в планах встреча Зеленского и Путина, особый статус Крыма и "ДНР"

Россия

Замглавы Минобороны РФ: принято решение кардинально сократить военную активность на Киевском и Черноговском направлениях

”Мы делаем два шага по деэскалации конфликта”, — заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский по итогам встречи в Стамбуле.

Ранее генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что Россия частично выводит войска из Киевской и Черниговской областей.

По словам Мединского, переговоры РФ и Украины прошли конструктивно. "Россия рассмотрит украинские предложения по мирному договору, о них будет доложено Путину. Встреча Путина и Зеленского возможна одновременно с парафинированием мирного договора главами МИД", — добавил он.

Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу, уточнил Мединский.

Украина

Представитель Украины, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в новом договоре нужно зафиксировать позиции Украины и России по Крыму, в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя. В течение этого времени обе страны не будут использовать вооруженные силы для решения вопроса полуострова.

По его словам, вопрос ДНР и ЛНР вынесен в отдельный пункт, который будут проговаривать на встрече Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Украина передала свои предложения по вопросу международных гарантий безопасности. По нему страны-гаранты будут обязаны оказать помощь. Среди гарантов Украина называет следующие страны: Франция, США, Британия, Китай, Россия, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль.

Представитель украинской делегации Давид Арахамия добавил, что "перемещение переговорной площадки из Беларуси в Турцию — это наша первая победа".

"Мы предложили новый международный договор с гарантиями безопасности Украины. Среди гарантов — страны Совбеза ООН, а также Турция, Германия, Канада, Польша, Израиль. От некоторых из них уже получено предварительное согласие.