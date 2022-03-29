Россия объявила о высылке дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы
Россия решила выслать четырех дипломатов посольства Литвы, трех — посольства Латвии и трех — посольства Эстонии в России. Решение принято в ответ на аналогичные решения этих стран в отношении российских дипломатов.
Ранее в российский МИД прибыли послы из посольств Эстонии, Латвии и Литвы в связи с решением о высылке их дипломатов, основанном на принципе взаимности.
Министерство иностранных дел Эстонии выражает возмущение сегодняшним решением Российской Федерации объявить трех эстонских дипломатов персонами нон грата, которые исходили исключительно из духа и буквы Венской конвенции о дипломатических сношениях: "Мы крайне сожалеем, что Россия решила объявить эстонских дипломатов нежелательными и приказала им покинуть страну в течение трех дней".
Двумя неделями ранее — 18 марта — министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили о высылке российских дипломатов. В Таллине объявили персонами нон грата трех сотрудников российского посольства, имеющих дипломатических статус. Они должны были покинуть страну в течение 72 часов. ”Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России”, — утверждали в эстонском МИД.
В тот же день литовский МИД объявил четырех российских дипломатов нежелательными персонами из-за их действий, ”несовместимых с дипломатическим статусом”. В министерстве отметили, что им следует покинуть страны в течение пяти дней. ”Спецслужбы России активно участвуют в планировании и осуществлении военного вторжения в Украину, угрожая не только безопасности Украины, но и безопасности Литвы”, — отметили в литовском МИД.
Трех сотрудников российского посольства также объявили нежелательными лицами в Латвии, постановив им покинуть страну в пятидневный срок — к вечеру 23 марта. ”Нынешняя деятельность этих лиц в дипломатическом облачении несовместима со статусом дипломата и наносит ущерб Латвийской Республике”, — пояснили в МИД. — ”Решение министра [Эдварда Ринкевича] было принято в знак солидарности с Украиной в ее борьбе”. Ринкевич заявил позднее в Twitter, что шаг был согласован с Эстонией и Литвой.
В российском посольстве в Эстонии назвали высылку дипломатов ”очередной недружественной акцией”, заявив, что для таких мер у Таллинна не была повода. ”[Это решение приняли] под абсурдным предлогом, не приведя ни единого факта в подтверждение абсолютно нелепых обвинений”, — добавили в посольстве России, пообещав адекватный ответ на эти меры.
Представитель российского МИД Мария Захарова также заверила, что ведомство даст ”соответствующий ответ”, назвав высылку дипломатов России ”безосновательной”.
В середине марта выслать трех российских дипломатов решили также власти Словакии, их обвинили в нарушении Венской конвенции дипломатических отношений. Спустя две недели российский МИД объявил об ответной высылке трех словацких дипломатов.