Россия объявила о высылке дипломатов Эстонии, Латвии и Литвы

Россия решила выслать четырех дипломатов посольства Литвы, трех — посольства Латвии и трех — посольства Эстонии в России. Решение принято в ответ на аналогичные решения этих стран в отношении российских дипломатов.

Ранее в российский МИД прибыли послы из посольств Эстонии, Латвии и Литвы в связи с решением о высылке их дипломатов, основанном на принципе взаимности.

Министерство иностранных дел Эстонии выражает возмущение сегодняшним решением Российской Федерации объявить трех эстонских дипломатов персонами нон грата, которые исходили исключительно из духа и буквы Венской конвенции о дипломатических сношениях: "Мы крайне сожалеем, что Россия решила объявить эстонских дипломатов нежелательными и приказала им покинуть страну в течение трех дней".

Двумя неделями ранее — 18 марта — министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили о высылке российских дипломатов. В Таллине объявили персонами нон грата трех сотрудников российского посольства, имеющих дипломатических статус. Они должны были покинуть страну в течение 72 часов. ”Все трое принимали непосредственное и активное участие в подрыве безопасности Эстонии и распространении пропаганды, оправдывающей военные действия России”, — утверждали в эстонском МИД.

В тот же день литовский МИД объявил четырех российских дипломатов нежелательными персонами из-за их действий, ”несовместимых с дипломатическим статусом”. В министерстве отметили, что им следует покинуть страны в течение пяти дней. ”Спецслужбы России активно участвуют в планировании и осуществлении военного вторжения в Украину, угрожая не только безопасности Украины, но и безопасности Литвы”, — отметили в литовском МИД.