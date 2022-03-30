Простая инструкция: как распознать мошеннические звонки
Telia подготовила простые рекомендации относительно того, как легко распознать фишинговые и мошеннические звонки и не стать жертвой мошенников.
К сожалению, мошенники не спят и постоянно ищут способы обмануть новых жертв с помощью своих преступных схем.
Одна из самых распространенных схем в последнее время связана с фишинговыми и мошенническими звонками. Цель таких звонков проста: у потенциальной жертвы стараются создать впечатление, что звонит поставщик услуг (например, банк или поставщик инвестиционных услуг), а затем пытаются выманить банковские пароли или информацию о кредитной карте, советуют загрузить сомнительную программу и т.п.
Руководитель отдела управления рисками Telia Андреас Мейстер подчеркивает, что ни один поставщик услуг, заботящийся о своих клиентах, никогда не попросит клиента отправить или ввести пароль своего банковского счета или информацию о кредитной карте по телефону, SMS или электронной почте.
”Когда человек отвечает на телефонный звонок и в какой-то момент речь заходит о безопасности и необходимости сменить пароли — это самый большой тревожный сигнал того, что это звонок мошенника”, — сказал Мейстер.
Мошеннические и фишинговые звонки характеризуют следующие признаки:
Номер, на который вы звоните, начинается с кода другой страны
Довольно часто фишинговые и мошеннические звонки совершаются из другой страны, и именно номер с иностранным кодом является первым сигналом для осторожности. Если вы не ждете зарубежного звонка от кого-то из членов вашей семьи, партнеров или друзей, то это уже подозрительно.
Однако мошенники постоянно совершенствуют свои схемы и подобные звонки могут совершаться и с номеров, которые выглядят как местные.
Звонящий приводит различные причины, по которым вам следует отправить, ввести или сообщить для проверки свои банковские пароли, данные банковской карты, PIN-коды и пр.
Ни один поставщик услуг, будь то банк, мобильная компания или курьерская служба, никогда не попросит своего клиента поделиться информацией о кредитной карте, банковскими паролями, PIN-кодами и так далее. Кроме того, ни один поставщик услуг не посоветует вам загрузить новое программное обеспечение на свой компьютер и не запросит доступ к вашему компьютеру (например, с помощью программы для удаленного управления). Поставщику услуг не нужно знать или каким-либо образом использовать ваши личные пароли.
Если вы пропустили звонок с неизвестного иностранного номера, не перезванивайте
Советуем вам не перезванивать на пропущенные звонки с неизвестного иностранного номера. Единственная цель таких звонков — убедить человека перезвонить, а затем выставить ему счет за звонок. Часто это номера с особым тарифом — он выше обычного и сильно увеличивает счет звонящего абонента.
Звонок с местного номера, но действия звонящего вызывают подозрения
Современные технологии позволяют манипулировать телефонными номерами. Это означает, что звонящий с иностранного номера может замаскировать свой номер телефона под номер страны, в которую он звонит. Однако манипулирование номером часто является плохим прикрытием, так как разговор обычно выдает истинные намерения мошенника. Если у вас возникают хоть малейшие подозрения, стоит просто прервать такой звонок.
Для выявления мошенничества могут помочь простые контрольные вопросы, способные раскрыть намерения мошенника. Например:
- Кто Вы и откуда звоните?
Мошенники часто массово забрасывают звонками своих потенциальных жертв, не зная, чьим клиентом вы являетесь на самом деле. Простой вопрос может сразу разоблачить мошенника.
- Кому Вы звоните?
У ваших поставщиков услуг есть ваши данные, но у мошенников их чаще всего нет.