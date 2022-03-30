Простая инструкция: как распознать мошеннические звонки

К сожалению, мошенники не спят и постоянно ищут способы обмануть новых жертв с помощью своих преступных схем.

Одна из самых распространенных схем в последнее время связана с фишинговыми и мошенническими звонками. Цель таких звонков проста: у потенциальной жертвы стараются создать впечатление, что звонит поставщик услуг (например, банк или поставщик инвестиционных услуг), а затем пытаются выманить банковские пароли или информацию о кредитной карте, советуют загрузить сомнительную программу и т.п.

Руководитель отдела управления рисками Telia Андреас Мейстер подчеркивает, что ни один поставщик услуг, заботящийся о своих клиентах, никогда не попросит клиента отправить или ввести пароль своего банковского счета или информацию о кредитной карте по телефону, SMS или электронной почте.

”Когда человек отвечает на телефонный звонок и в какой-то момент речь заходит о безопасности и необходимости сменить пароли — это самый большой тревожный сигнал того, что это звонок мошенника”, — сказал Мейстер.

Мошеннические и фишинговые звонки характеризуют следующие признаки:



Номер, на который вы звоните, начинается с кода другой страны

Довольно часто фишинговые и мошеннические звонки совершаются из другой страны, и именно номер с иностранным кодом является первым сигналом для осторожности. Если вы не ждете зарубежного звонка от кого-то из членов вашей семьи, партнеров или друзей, то это уже подозрительно.

Однако мошенники постоянно совершенствуют свои схемы и подобные звонки могут совершаться и с номеров, которые выглядят как местные.

Звонящий приводит различные причины, по которым вам следует отправить, ввести или сообщить для проверки свои банковские пароли, данные банковской карты, PIN-коды и пр.