"Мама, тут так классно!": как украинские дети начали учебу в эстонских школах

Александра рассказала, что ее дочь пошла в класс, в котором учатся русскоязычные ребята, однако сама школа Таммсааре смешанная, в ней есть различные варианты языкового погружения и учатся как русские, так и эстонцы, что способствует усвоению языка. “С первого дня у нас появился эстонский. Ребенок учит, уже даже некоторые предложения может составлять. Ей эстонский как-то лучше английского дается даже. Каждый день приходит, рассказывает, сколько новых слов узнала”. При этом и дети и преподаватель готовы прийти на помощь и подсказать, если ребенок что-то не понимает. Мне очень нравится, как эстонцы нас принимают, я не ожидала такого. А те, кто говорят, что эстонцы не дружелюбные — даже не знаю, с кем такие люди общались”.

Изначально в планах было остановиться в Таллинне, но так вышло, что семья попала в Пярну. В первый же день, когда Александра с детьми пошла оформлять документы, ее удивили дружелюбие и отзывчивость местных. “В понедельник мы пошли подавать документы, а во вторник ребенок уже в школу пошел — рассказывает девушка. — Когда я вела ее в первый раз в новую школу, она боялась, переживала, как ее примут, вдруг ничего понимать не будет. У меня тоже был страх, но я успокаивала ребенка. Но когда я ее забирала, впечатления были бомбические. “Мама, тут так классно! Дети такие классные, мы со всеми дружим! Я теперь никуда не хочу, давай останемся здесь”. Ничего плохого о школе сказать не могу, учителя, директор, все относятся с пониманием. Нет такого, чтобы говорили что-то из серии “зачем вы сюда приехали”. Нам помогли даже с канцелярией, которой у нас не было. Одноклассники тоже хорошо относятся, нет никакой травли”.

Александра приехала из Харькова с двумя детьми, трех и восьми лет. Очень переживала, когда отводила дочь в школу в Пярну , однако адаптация в коллективе прошла прекрасно — девочка обожает новую школу. “Когда мы ехали сюда, мне казалось, что ничего не получится — будем спать на вокзале. Я очень этого боялась“ — рассказывает Александра.

Александра уже нашла работу по специальности — она повар. Теперь дело за малым — нужно устроить второго ребенка в детский сад, чтобы полноценно выйти на работу. С эти сложнее, потому что на данный момент мест не хватает. “Но с этим все равно что-то решают, мне сказали, что нужно принести справку о том, что я работаю, тогда можно получить место“ — говорит Александра.

"Ради того, чтобы дети получили хорошее образование, я готова остаться"



Наталья из Николаева рассказывает, что две ее дочери — 6-й и 8-й классы — остались очень довольны новой школой. Сегодня был их первый день в таллиннской технической гимназии, и несмотря на то, что дети из Украины пошли в специально сформированные группы (4 класса, в которые дети распределяются по возрастам), где их отдельно обучают эстонскому, английскому, а также проводят уроки рисования и физкультуры, старшая девочка уже познакомилась с местными ребятами. “Пробовала что-то на пальцах объяснить, как-то у них получилось пообщаться“ — рассказывает Наталья. Также она удивляется тому, как быстро решился вопрос со школой: “мы приехали в Эстонию 14 марта, а на Нийне 2 были уже 16-го. И сегодня уже — первый день в школе”.

“Все, кто планируют остаться здесь хотя бы на год понимают, что язык надо учить“ — говорит Наталья. — “Мы сейчас пытаемся соединить обучение еще и в украинской школе онлайн с обучением здесь. Тяжеловато, но мы работаем. Я посмотрела на эстонскую систему образования, и поняла, что ради того, чтобы дети получили хорошее образование, я готова на какое-то время здесь остаться. Ведь Украине потребуется несколько лет, чтобы восстановить все, у нас ведь столько всего разрушено. По крайней мере, в том регионе, откуда мы”.

Юлия из города Сумы сейчас живет в Раквере — здесь работает ее муж, и девушка с детьми приехала к нему. Старшему ребенку десять лет, сегодня был его первый день в новой школе. “Мы боялись, переживали, но впечатления хорошие. Все понравилось, был теплый прием. Мы решили онлайн доучиваться сейчас в школе, которой учились до этого. Плюс — посещать уроки эстонского языка здесь”. По словам Юлии, в Раквере сейчас формируют специальные группы, состоящие из украинских детей старшего и младшего возрастов. Детям будет преподаваться эстонский язык, чтобы они смогли успешно интегрироваться впоследствии. В таком формате обучение продлится до конца этого учебного года, а со следующего — ребенок Юлии пойдет опять в четвертый класс, но уже вместе с местными детьми.