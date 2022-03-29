Знаете ли вы, сколько аварий с дикими животными ежедневно случается на дорогах Эстонии?

Каждый день в Эстонии происходит почти 15 аварий с крупными животными. Это цифра, над которой стоит серьезно подумать. В большинстве случаев подобные аварии заканчиваются смертью диких животных, но в них получают серьезные травмы или даже погибают и водители.

После аварии люди порой не сразу понимают, что нужно делать. В случае аварии с диким животным и транспортным средством самое главное - помнить два телефонных номера. Если человек ранен, немедленно позвоните по номеру 112. О раненом животном необходимо сообщить по телефону 1247.

Только после этого можно заняться поврежденным автомобилем. Если у вас есть страховка каско, вы должны обратиться в страховую фирму. Помимо ремонта автомобиля, страховая фирма при необходимости оказывает помощь в транспортировке как автомобиля, так и людей.

У дикого животного всегда главная дорога

Иногда аварии происходят из-за того, что водитель пытается поторопить или отпугнуть дикое животное, переходящее дорогу, но это может иметь обратный эффект. Например, если подать сигнал животному, которое уже переходит дорогу, так сказать, проводить его, животное может испугаться и убежать обратно по уже пройденному пути. Оно делает это потому, что на пути, по которому оно только что прошло, ему никто не угрожал. Поэтому животное может выскочить обратно на дорогу и выпрыгнуть прямо перед автомобилем.

В этой ситуации целесообразно остановить автомобиль на обочине и включить аварийную сигнализацию, чтобы другие участники дорожного движения тоже заметили, что впереди опасность. Нужно подождать, пока животное или животные перейдут дорогу.

Если вы попали в аварию, в которой пострадало дикое животное, или если вы заметили дикое животное, лежащее на дороге, не подходите к нему ближе чем на два метра. Это должны сделать специалисты, которые прибудут после вашего звонка на номер 1247.