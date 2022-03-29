Знаете ли вы, сколько аварий с дикими животными ежедневно случается на дорогах Эстонии?
Каждый день в Эстонии происходит почти 15 аварий с крупными животными. Это цифра, над которой стоит серьезно подумать. В большинстве случаев подобные аварии заканчиваются смертью диких животных, но в них получают серьезные травмы или даже погибают и водители.
После аварии люди порой не сразу понимают, что нужно делать. В случае аварии с диким животным и транспортным средством самое главное - помнить два телефонных номера. Если человек ранен, немедленно позвоните по номеру 112. О раненом животном необходимо сообщить по телефону 1247.
Только после этого можно заняться поврежденным автомобилем. Если у вас есть страховка каско, вы должны обратиться в страховую фирму. Помимо ремонта автомобиля, страховая фирма при необходимости оказывает помощь в транспортировке как автомобиля, так и людей.
У дикого животного всегда главная дорога
Иногда аварии происходят из-за того, что водитель пытается поторопить или отпугнуть дикое животное, переходящее дорогу, но это может иметь обратный эффект. Например, если подать сигнал животному, которое уже переходит дорогу, так сказать, проводить его, животное может испугаться и убежать обратно по уже пройденному пути. Оно делает это потому, что на пути, по которому оно только что прошло, ему никто не угрожал. Поэтому животное может выскочить обратно на дорогу и выпрыгнуть прямо перед автомобилем.
В этой ситуации целесообразно остановить автомобиль на обочине и включить аварийную сигнализацию, чтобы другие участники дорожного движения тоже заметили, что впереди опасность. Нужно подождать, пока животное или животные перейдут дорогу.
Если вы попали в аварию, в которой пострадало дикое животное, или если вы заметили дикое животное, лежащее на дороге, не подходите к нему ближе чем на два метра. Это должны сделать специалисты, которые прибудут после вашего звонка на номер 1247.
Минувшим летом If Kindlustus и Эстонское общество охотников запустили информационную кампанию для водителей «У дикого животного всегда главная дорога». В ходе этой кампании было разработано руководство для водителя о том, как избежать несчастных случаев с дикими животными, и что делать, если такое происшествие все же произошло. С этими материалами стоит познакомиться и на всякий случай сохранить их у себя.
Светоотражатели могут снизить количество несчастных случаев
Не всегда удается избежать столкновения с диким животным. Особенно в ситуациях, когда дикое животное выпрыгивает на дорогу в темноте. Такие аварии происходят чаще всего именно в сумерках или в темное время суток, когда животные больше двигаются.
If Kindlustus и Эстонское общество охотников уже более года исследуют, помогают ли светоотражатели на эстонских дорогах снизить количество несчастных случаев, связанных с дикими животными. Отражатели работают в основном в темноте, создавая так называемую световую стену из фар автомобиля, которая удерживает дикое животное от дороги, когда к нему приближается транспортное средство.
В исследование было включено более 30 до сих пор очень опасных участков дорог по всей Эстонии, где дорожные ограничительные столбы были покрыты светоотражателями. Для сравнения было рассмотрено такое же количество участков с аналогичным уровнем опасности без отражателей. Первый год показал, что светоотражатели сократили количество несчастных случаев с дикими животными более чем в 2,5 раза. Исследование разработал и обобщил Тийт Рандвеэр, доцент Эстонского университета естественных наук.
Исследование продлится еще два года, чтобы лучше понять полезность отражателей в Эстонии в целом. Если окажется, что светоотражатели помогают предотвратить несчастные случаи в долгосрочной перспективе, стоит подумать об их более широком применении.
Комплексное страхование помогает отремонтировать машину
Если транспортное средство попадает в аварию с диким животным, повреждения транспортного средства обычно довольно серьезные. Средний ущерб от таких аварий составляет более 2500 евро. Часто бывает, что машину даже приходится списывать, потому что ущерб достигает десятков тысяч евро. В любом случае владелец транспортного средства должен учитывать, что в результате такой аварии автомобиль может потерять большую часть своей стоимости.
В пакетах комплексного страхования If Kindlustus собственная ответственность за несчастные случаи, связанные с дикими животными, составляет ноль евро. Это касается как ремонта автомобиля, так и, при необходимости, затрат на эвакуацию. Ознакомиться с вариантами комплексного страхования можно здесь.