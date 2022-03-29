За сутки в Эстонии прибавился 1451 случай заражения коронавирусом, умерли четыре человека

По состоянию на утро 29 марта в больнице находятся 333 зараженных коронавирусом пациента. Из них 160 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 95, или 59,4%, не вакцинированы и 65, или 40,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,8 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,9 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 37 новых историй болезни, из которых в 14 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 19,1 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло четверо зараженных коронавирусом, двое из которых не были вакцинированы: 67-летний мужчина, 82-летняя женщина, 92-летняя женщина и 94-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 4 558 результатов теста, из которых 1 451 оказался положительным. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 83 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 93 невакцинированных человека в день.

За сутки ввели 455 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 59. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 443 596 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,4%.

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