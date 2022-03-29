Зарплаты руководства Таллинна вырастут. Кылварт и Осиновский будут получать более 7200 евро в месяц

В столичной службе по связям с общественностью подтвердили, что с 1 апреля Кылварт и Осиновский будут зарабатывать по 7222,19 евро (вместо нынешних 6693,41 евро). Зарплата вице-мэров далее будет составлять 6156,62 евро (вместо нынешних 5705,86) в месяц.

В течение двух лет зарплаты не росли. Два года назад руководство города приняло решение не индексировать некоторые зарплаты в связи с ожидаемым экономическим спадом из-за последствий пандемии COVID-19. Год назад было решено отменить заморозку. ”Все руководители нашего города ответственно и самоотверженно выполняют свою работу. Нет никаких сомнений в том, что в связи с пандемией коронавируса нагрузка на всех моих коллег увеличилась, но в нынешней экономической ситуации, когда доходы многих семей уменьшились или кто-то из членов семьи лишился работы, мы считаем несправедливым повышать зарплату городскому руководству”, — сказал тогда Кылварт.