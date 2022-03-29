Зарплаты руководства Таллинна вырастут. Кылварт и Осиновский будут получать более 7200 евро в месяц(29)
На время вызванного коронавирусом кризиса зарплаты руководителей Таллинна были заморожены, однако теперь все вернулось на круги своя. Больше всего выиграют мэр Михаил Кылварт (Центристская партия) и председатель городского собрания Евгений Осиновский (СДПЭ).
В столичной службе по связям с общественностью подтвердили, что с 1 апреля Кылварт и Осиновский будут зарабатывать по 7222,19 евро (вместо нынешних 6693,41 евро). Зарплата вице-мэров далее будет составлять 6156,62 евро (вместо нынешних 5705,86) в месяц.
В Таллинне действует коалиция Центристской партии и Социал-демократической партии. Вице-мэрами являются Вадим Белобровцев (Центристская партия), Бетина Бешкина (Центристская партия), Мадле Липпус (СДПЭ), Андрей Новиков (Центристская партия), Каарел Оя (СДПЭ), Владимир Свет (Центристская партия ) и Йоозеп Вимм (СДПЭ).
В течение двух лет зарплаты не росли. Два года назад руководство города приняло решение не индексировать некоторые зарплаты в связи с ожидаемым экономическим спадом из-за последствий пандемии COVID-19. Год назад было решено отменить заморозку. ”Все руководители нашего города ответственно и самоотверженно выполняют свою работу. Нет никаких сомнений в том, что в связи с пандемией коронавируса нагрузка на всех моих коллег увеличилась, но в нынешней экономической ситуации, когда доходы многих семей уменьшились или кто-то из членов семьи лишился работы, мы считаем несправедливым повышать зарплату городскому руководству”, — сказал тогда Кылварт.
Тем не менее, в конце прошлого года горсобрание утвердило законопроект, восстанавливающий старый порядок. Согласно нему, заработная плата руководителей города индексируется на основе индекса, предусмотренного законом о заработной плате государственных служащих.
С 1 апреля увеличатся и зарплаты госслужащих высшего звена. Президент Республики Алар Карис, спикер Рийгикогу Юри Ратас, премьер-министр Кая Каллас и председатель Государственного суда Виллу Кыве будут получать чуть больше, чем Кылварт и Осиновский, а именно — 7303 евро.