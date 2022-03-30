Признанный шведский оратор-вдохновитель: «Важность общения недооценивается»

Ежегодный форум, устремленный в будущее, состоится 12 апреля! Билет 60 евро.

Основной докладчик — признанный оратор из Швеции

Форум откроет Антони Лачинай, известный оратор-вдохновитель из Швеции, который сосредоточится на одном из важнейших аспектов сотрудничества — контактах между людьми.

За свои энергичные и ясные выступления он был назван одним из лучших ораторов Швеции в 2019 году. Его доклады вдохновляют и содержат практические советы о том, как изменить коммуникацию в организации.



До своей карьеры оратора Антони занимал руководящие должности в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, пока не обнаружил в себе особую способность общаться с людьми. «Когда я говорил, меня слушали, я был убедителен, а мои мысли и знания помогали решать проблемы на предприятии», — говорит он. За свою карьеру Антони усовершенствовал свои знания в различных аспектах в сфере психологии человека, прошел несколько курсов коучинга, приобрел обширные познания в области менеджмента и маркетинга, написал книги, а также стал соавтором почти двадцати книг.

Антони видит, что основные ошибки менеджмента в организации связаны с коммуникацией. «Руководители в основном занимаются микроменеджментом, вместо того чтобы больше доверять сотрудникам и морально поддерживать их», — говорит он. Он убежден, что если в организации будет хорошее настроение и духовность, люди будут более мотивированы и добьются лучших результатов. «Все эти годы моей миссией было учить и развивать навыки у людей, чтобы выстраивать лучшие отношения с коллегами, партнерами, заинтересованными сторонами, но прежде всего — понимать разные типы людей и способы взаимодействия с ними. Именно это является основой для достижения желаемых и ожидаемых результатов», — добавляет Антони.

Подробнее о том, как всего этого добиться, можно будет услышать 12 апреля на MELT.

Наибольшее внимание уделено важности сотрудничества