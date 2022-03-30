Экономика
30.03.2022, 13:14

Признанный шведский оратор-вдохновитель: «Важность общения недооценивается»

 
ФОТО: MELT
12 апреля в таллиннском «Котле культуры» пройдет ежевесенний футуристический инновационный форум MELT, где в этом году основное внимание будет уделено сотрудничеству и совместному творчеству, поддерживающему развитие предприятий. Лучшие практики из разных сфер бизнеса выйдут на сцену, чтобы поделиться опытом, вдохновить и показать будущие направления в бизнес-ландшафте.
Ежегодный форум, устремленный в будущее, состоится 12 апреля! Билет 60 евро.

Основной докладчик — признанный оратор из Швеции

Форум откроет Антони Лачинай, известный оратор-вдохновитель из Швеции, который сосредоточится на одном из важнейших аспектов сотрудничества — контактах между людьми.

За свои энергичные и ясные выступления он был назван одним из лучших ораторов Швеции в 2019 году. Его доклады вдохновляют и содержат практические советы о том, как изменить коммуникацию в организации.

До своей карьеры оратора Антони занимал руководящие должности в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, пока не обнаружил в себе особую способность общаться с людьми. «Когда я говорил, меня слушали, я был убедителен, а мои мысли и знания помогали решать проблемы на предприятии», — говорит он. За свою карьеру Антони усовершенствовал свои знания в различных аспектах в сфере психологии человека, прошел несколько курсов коучинга, приобрел обширные познания в области менеджмента и маркетинга, написал книги, а также стал соавтором почти двадцати книг.

Антони видит, что основные ошибки менеджмента в организации связаны с коммуникацией. «Руководители в основном занимаются микроменеджментом, вместо того чтобы больше доверять сотрудникам и морально поддерживать их», — говорит он. Он убежден, что если в организации будет хорошее настроение и духовность, люди будут более мотивированы и добьются лучших результатов. «Все эти годы моей миссией было учить и развивать навыки у людей, чтобы выстраивать лучшие отношения с коллегами, партнерами, заинтересованными сторонами, но прежде всего — понимать разные типы людей и способы взаимодействия с ними. Именно это является основой для достижения желаемых и ожидаемых результатов», — добавляет Антони.
Подробнее о том, как всего этого добиться, можно будет услышать 12 апреля на MELT.

Наибольшее внимание уделено важности сотрудничества

После основного докладчика на сцену MELT выйдут известные эстонские эксперты в области инноваций и предпринимательства, которые будут говорить о связях между сотрудничеством и инновациями в предпринимательстве.

Модератором панели выступит тележурналист Йоханнес Тралла, собеседниками которого станут Луукас Кристьян Ильвес, исполнительный директор научного и бизнес-городка Технопол Индрек Орав, эксперты центра искусственного интеллекта и робототехники AIRE Алар Куусик и Ану Руул.

Программа инновационного форума MELT подготовлена в сотрудничестве трех организаций, развивающих предпринимательство и инновации.

В течение дня Таллиннский творческий инкубатор более подробно рассмотрит модели взаимодействия в творческой сфере — с кем дизайнер должен установить отношения сегодня, чтобы быть успешным завтра? Кроме того, основное внимание уделяется циркулярным услугам, которые позволяют предприятиям и частным лицам уменьшить свой экологический след, обеспечивая сотрудничество между предприятиями, вторичное использование материалов, аренду и улучшение продуктов.

Таллиннский центр предпринимательства ориентирован на отношения между предприятиями и внутри них. Будет подробно рассмотрено, создает ли ценность сотрудничество между несколькими сторонами или может также препятствовать развитию. Когда и как должно наступить осознание того, что вместе можно выйти на новый уровень развития?

Технопол сфокусируется на направлениях сотрудничества между государством и предприятиями и более внимательно рассмотрит, как государство способствует повышению конкурентоспособности предприятий. Мы выйдем также за пределы государственных границ, чтобы посмотреть, как перезапустить рискованные рынки в рискованных обстоятельствах и с недостаточным оборотом.

В дополнение к содержательной программе в «Котле культуры» будет открыта специальная шоукейс-зона, где будут представлены интересные инновационные продукты и проекты по развитию бизнеса, имеющиеся в эстонской предпринимательской среде. День завершит праздничный прием, который создаст хорошую возможность для общения как с предприятиями, так и с выступающими, а также для обмена полученными в течение дня впечатлениями.

Ознакомьтесь с программой и купите билет на сайте www.melt.ee.
Билет всего 60 евро.

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