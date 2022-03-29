Аннели Ояметс: как обеспечить стабильный денежный поток во время кризиса?

Пожалуй, можно утверждать, что тревожные времена отразились и на финансовых решениях жителей Эстонии – они продают акции и покупают золото. Как происходящие в мире события повлияли на Таллиннский кредитный союз?



Разумеется, в воздухе чувствуется тревога, но нашу деятельность это не затронуло. Оттока членов союза не наблюдается, напротив — количество членов постоянно растет. У нас есть опыт преодоления кризиса, поскольку Таллиннский кредитный союз работает уже на протяжении 12 лет и повидал разные времена в экономике. Однако нынешний кризисный период, разумеется, отличается от периода после экономического кризиса 2008 года, когда мы начали свою работу. Сейчас речь идет о кризисе безопасности, и здесь важна, в частности, экономическая безопасность самих людей.



Экономическая безопасность – что вы под ней подразумеваете?



Во время кризиса сбережения человека должны быть размещены как можно более безопасно, поскольку важнее всего сохранить активы. Мы все видим, какой обвал произошел на Таллиннской бирже и на мировых биржах. Кроме того, инвестированные деньги должны быть ликвидны, то есть должна быть возможность как можно быстрее их использовать. Поэтому нужно взвешивать, куда инвестировать свои сбережения. Возможностей инвестирования сейчас очень много. Каждый сначала должен собрать информацию и изучить, например, историю того предприятия, в которое он планирует вложить деньги.



Как Таллиннский кредитный союз обеспечил защиту вкладов своих членов?



