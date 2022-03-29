Государство готовится к новой волне коронавируса. Вакцинация застопорилась

По словам руководителя отдела коммуникации по вопросам вакцинации Кадри Хансалу, цель программы вакцинации — достичь 80-процентного охвата первичным курсом вакцинации людей старше 12 лет к концу этого года. Вчера этот показатель составлял 72,4 процента.

Кроме того, были установлены три промежуточные цели со сроком 31 марта:

Охват первичным курсом вакцинации населения старше 60 лет: 80% (28.03:78,3%).

Охват вакцинацией бустерной дозой населения старше 18 лет: 50% (28.03: 41%).

Охват вакцинацией бустерной дозой лиц старше 60 лет: 60% (28.03: 56%).

По словам Хапсалу, эти промежуточные цели не были достигнуты из-за исключительно высокой заболеваемости COVID-19, в связи с чем у многих людей вакцинация была перенесена на более позднее время. Большое влияние на вакцинацию не входящих в группу риска людей (в том числе бустерной дозой) оказал и тот факт, что штамм омикрон активно распространялся и среди вакцинированных людей.

Хансалу подчеркнула, что вирус COVID-19 никуда не исчез и самое позднее к осени начнется новая волна. ”С этой целью Министерство социальных дел, Государственная канцелярия и научный совет готовят долгосрочный план по COVID-19, т.е. по организации жизни и оказанию государственных услуг во время эпидемиологических пиков. Вакцинация является одной их тех тем, в отношении которых строится долгосрочный план.

В Эстонии вакцинация от коронавируса является добровольной и бесплатной. Будут ли весной-летом проводиться специальные рекламные кампании, станет ясно в ходе обсуждения упомянутого плана, как и то, добавятся ли новые промежуточные цели. ”С точки зрения коммуникации по теме вакцинации в настоящее время фокус на группах риска”, — сказала Хансалу Delfi.