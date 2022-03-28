ВИДЕО | Из-за войны в Украине силламяэский Silmet испытывает трудности и сократил производство

Один из поставщиков сырья для силламяэского предприятия NPM Silmet находится в российском Соликамске. Соликамский магниевый завод не попал под санкции ЕС и США, но, как отмечает руководитель NPM Silmet Райво Васну, проведение предоплаты за сырье в Россию занимает очень много времени.

Из-за задержки с поставками сырья из России предприятие уже было вынуждено сократить производство. Соликамск не единственный поставщик, такой же концентрат редкоземельных металлов компания получает и из США, но Россия в вопросе логистики ближе. Также возникают проблемы из-за удорожания химикатов.

Учитывая, что предприятие имеет долгосрочные контракты со своими клиентами, повышение цен на химикаты снижает объем прибыли завода.