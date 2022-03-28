Жители Ласнамяэ пожертвовали большое количество вещей для беженцев

„На сегодняшний день мы доставили беженцам более 15 машин пожертвованных сотнями жителей Ласнамяэ вещей. Хочу поблагодарить всех, кто уже внёс свой вклад, впредь же просим всех желающих приносить только средства личной гигиены,” — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В пункты приема при районных управах можно приносить гигиенические принадлежности, а также новые белье и носки для детей, подростков и взрослых разного пола. Необходимы шампуни и бальзамы для волос, кремы для лица и рук, дезодоранты, гигиенические прокладки, тампоны, ватные диски и палочки, маникюрные ножницы, подгузники для детей размеров 4-6, влажные салфетки, присыпки, одноразовые бритвы, мыло для стирки и прочее.

Гигиенические принадлежности в районе Ласнамяэ можно приносить в здание районной управы по адресу ул. Палласти, 54. В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться по номеру 645 7786 (пн. — пт. с 9 до 17).

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