ФОТОНОВОСТЬ | Российским солдатам в Украине предлагают сдаться за 5 млн

В Днепре российским солдатам предлагают амнистию и 5 млн рублей за сдачу техники и оружия.

История про переговоры "российского военного корабля" и пограничников на острове Змеиный — сразу стала мегапопулярной. Теперь эту цитату печатают на футболках, рисуют на стенах и печатают даже на огромных плакатах на улице.

Обращение к президенту России Владимиру Путину.

Поддержка президента Украины Владимира Зеленского и украинских солдат на высоком уровне.

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