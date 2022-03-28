28.03.2022, 18:59
ФОТОНОВОСТЬ | Российским солдатам в Украине предлагают сдаться за 5 млн
Foto: Roman Starapopov, Delfi
Как передает репортер RusDelif Роман Старапопов, по всей Украине развешены нетривиальные антивоенные плакаты.
В Днепре российским солдатам предлагают амнистию и 5 млн рублей за сдачу техники и оружия.
История про переговоры "российского военного корабля" и пограничников на острове Змеиный — сразу стала мегапопулярной. Теперь эту цитату печатают на футболках, рисуют на стенах и печатают даже на огромных плакатах на улице.
Обращение к президенту России Владимиру Путину.
Поддержка президента Украины Владимира Зеленского и украинских солдат на высоком уровне.
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