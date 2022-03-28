ПОДКАСТ ИЗ УКРАИНЫ | "Во время интервью прогремел взрыв. Мы просто отсели от окон"

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Репортер RusDelfi Роман Старапопов отправился во вторую командировку в Украину. Месяц назад он уехал из Украины после начала войны — в тот момент он находился во Львове. Сейчас вместе с коллегами опять прибыл во Львов. Именно в тот день, 26 марта, в городе на Западе Украины прогремело несколько взрывов. Львов сейчас считается одним из самых безопасных городов, там рядом нет открыты боевых действий. Во время ракетного удара Роман делал интервью.

"Интересно сравнить с тем, что было 24 февраля и сейчас, 26 марта. Тогда началась война, мы тоже были во Львове. В первые дни войны у людей был шок. Были закрыты кафе, общественные места. Сейчас город привык, отошел. На выходных было много людей на улице, много приезжих из других частей Украины.

Во время авиаудара мы делали интервью с местным политиком. На аудиозаписи слышно, как что-то взрывается. Но мы продолжили разговор. Мы сидели у окна в баре, после того, как затряслись стекла отсели в сторону. Увидели, как поднимаются клубы дыма. Все подумали, что это горит телевышка. Оказалось с ней все нормально. Выяснилось, что удар пришелся на хранилище горюче-смазочных материалов.

После удара паники не было. Однако люди говорят, что стало беспокойней. С субботы на воскресенье некоторые знакомые спали в подвале", — рассказал Старапопов в подкасте.



Сейчас он с Кристером Парисом и Рауно Вольмаров в Днепре.