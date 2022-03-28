Новости Эстонии
28.03.2022, 17:22

ВИДЕО | Прямо как в кино: зависший над Таллинном вертолет конвоировал перевоз денег

 
Valuutad
Valuutad
Foto: Argo Ingver
Сегодня над Таллинном завис вертолет, сопровождавший транспортировку денег для Банка Эстонии.

По данным Департамента полиции и погранохраны, перевоз денег уже закончился, и вертолета больше нет в небе.

Банк Эстонии не захотел давать подробный комментарий. ”Со своей стороны хотим добавить, что приносим свои извинения тем жителям города, которых побеспокоили перебои с движением транспорта или шум вертолетов”, — сказал пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяр Ряэск.

RusDelfi
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