28.03.2022, 17:22
ВИДЕО | Прямо как в кино: зависшие над Таллинном вертолеты конвоировали перевоз денег
Foto: Argo Ingver
Сегодня над Таллинном завис вертолет, сопровождавший транспортировку денег для Банка Эстонии.
По данным Департамента полиции и погранохраны, перевоз денег уже закончился, и вертолетов больше нет в небе.
Банк Эстонии не захотел давать подробный комментарий. ”Со своей стороны хотим добавить, что приносим свои извинения тем жителям города, которых побеспокоили перебои с движением транспорта или шум вертолетов”, — сказал пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяр Ряэск.