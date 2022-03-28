ВИДЕО | Прямо как в кино: зависшие над Таллинном вертолеты конвоировали перевоз денег

По данным Департамента полиции и погранохраны, перевоз денег уже закончился, и вертолетов больше нет в небе.

Банк Эстонии не захотел давать подробный комментарий. ”Со своей стороны хотим добавить, что приносим свои извинения тем жителям города, которых побеспокоили перебои с движением транспорта или шум вертолетов”, — сказал пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяр Ряэск.