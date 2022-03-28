28.03.2022, 16:15
ГРАФИК | Во вторник цена электричества снова будет высокой — больше половины дня выше 200 евро
Foto: Argo Ingver
Во вторник, 29 марта биржевая цена электричества будет неожиданно высокой. Подорожание начнется с самого утра.
Цена будет ниже 200 евро за МВт-ч до шести утра, а начиная с семи утра начнет повышаться и к концу дня будет составлять от 193 до 277 евро за МВт-ч.
Самой высокой цена будет будет в 9 часов утра — 276,97 евро за МВт-ч, а самой низкой в первый час дня — 118,39 евро за МВт-ч.