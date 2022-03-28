28.03.2022, 15:23
Танель Кийк предложит правительству с пятницы отменить обязательное ношение масок
Foto: Tiit Blaat
Министр здоровья и труда Танель Кийк на этой неделе сделает правительству предложение начиная с пятницы отменить обязательное ношение масок в общественных местах и общественном транспорте, пишет ERR.
Кийк прокомментировал, что число больных коронавирусом и госпитализированных снижается, поэтому требование носить маски можно заменить рекомендацией.
Кийк сделает соответсвующее предложение правительству в четверг, то есть обязательное ношение масок должно быть отменено начиная с пятницы.