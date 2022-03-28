Новости Эстонии
28.03.2022, 15:23

Танель Кийк предложит правительству с пятницы отменить обязательное ношение масок

 
TARTLANE? Tanel Kiik.
TARTLANE? Tanel Kiik.
Foto: Tiit Blaat

Министр здоровья и труда Танель Кийк на этой неделе сделает правительству предложение начиная с пятницы отменить обязательное ношение масок в общественных местах и общественном транспорте, пишет ERR.

Кийк прокомментировал, что число больных коронавирусом и госпитализированных снижается, поэтому требование носить маски можно заменить рекомендацией.

Кийк сделает соответсвующее предложение правительству в четверг, то есть обязательное ношение масок должно быть отменено начиная с пятницы.

RusDelfi
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