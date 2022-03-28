Эстония впервые за 17 лет использовала свои запасы топлива. Для чего они нужны?

Теперь же, спустя 17 лет, в связи с военной агрессией России в Украине, Эстония использовала 2% своих запасов топлива, то есть 5000 тонн.

Запасы топлива разрешается использовать, когда это связано с международным решением преодолеть сложности с поставками и необходимо выполнить международные обязательства или же если в Эстонии наблюдаются серьезные проблемы с поставкой энергоносителей.

Представитель Эстонского центра запасов Мартин Яшко сообщил, что данные запасы топлива предназначены не для так называемого "социального топлива" — в ситуации, когда цены на нефтепродукты очень высокие, но проблем с доступностью моторного топлива не возникает.

Оказывается, моторное топливо можно хранить в одном месте нетронутым только определенное количество лет, пока показатели качества не начнут ухудшаться. Потом необходима ротация топлива, то есть замена долго хранившегося топлива на новое, пояснил Яшко. В среднем Эстонский центр запасов обновляет в год десятую часть топлива.

Яшко добавил, что согласно оценке Эстонского центра запасов, сейчас обеспечение страны моторным топливом находится на хорошем уровне, а у топливных компаний достаточно запасов топлива для преодоление самых серьезных проблем с поставками.

Увеличение объемов запасов топлива повлекло бы собой серьезные расходы для государства — на основе текущих цен увеличение запасов на объем, равный всего лишь одному дню использования, означало бы дополнительные 2,8 млн евро из государственного бюджета, подчеркнул Яшко.