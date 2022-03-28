КАРТА | Войскам Украины удалось вернуть контроль над территориями на востоке Киева, под Харьковым и на подходе к Херсону

Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях на Украине

В прошедшие выходные официальные представители Российской Федерации (РФ) начали говорить о практически полном выполнении первоначальных целей военной кампании и закреплении достигнутых успехов. В первую очередь данная риторика обусловлена необходимостью формирования положительного информационного фона в преддверии 9-го мая. Вероятнее всего, по той же причине стали появляться сообщения о захвате некоторых населенных пунктов Украины, которые, на самом деле, остаются под контролем украинских властей. Данные сведения преимущественно распространяются в социальных сетях.

Предположительно, захват Киева с повестки дня не снимался, однако на данный момент ударная группировка российских войск не располагает необходимыми ресурсами для достижения этой политической цели и продолжает реорганизацию. Кроме того, мягкий грунт затрудняет передвижение войск вне дорог, такая ситуация, предположительно, будет сохраняться на протяжении нескольких недель.

Заявление властей так называемой Луганской Народной Республики о желании провести референдум на тему присоединения Луганской области к РФ, скорее всего, является попыткой усиления политического давления на власти Украины.

Киевское направление (Север)

Северо-восточнее Киева вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) были вынуждены перейти к обороне. Украинские подразделения производили небольшие контратаки. Также была активная артиллерия обоих сторон.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

ВС РФ удерживают некоторые важные населенные пункты в Черниговской области, также они блокируют областной центр и город Славутич. На востоке от Киева в районе поселка Рудницкое российские войска понесли потери и отступили.

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают оказывать давление на ВС РФ восточнее Киева. В течение выходных участились атаки российских войск на Чернигов.

Харьковское направление (Восток)