Новости России
28.03.2022, 13:11

КАРТА | Войскам Украины удалось вернуть контроль над территориями на востоке Киева, под Харьковым и на подходе к Херсону

 
+ оперативная сводка от Сил обороны

Украинские войска на многих направлениях перешли в контрнаступление. Так, им удалось вернуть контроль над территориями на востоке Киева, под Харьковым и на юге, у Херсона, который до сих пор захвачен войсками РФ. Идут серьезные бои за Изюм. Мариуполь по-прежнему окружен и частично под контролем российских военных, которые за последние дни не смогли существенно продвинуться.

Оперативная сводка разведывательного центра Сил обороны о боевых действиях на Украине

В прошедшие выходные официальные представители Российской Федерации (РФ) начали говорить о практически полном выполнении первоначальных целей военной кампании и закреплении достигнутых успехов. В первую очередь данная риторика обусловлена необходимостью формирования положительного информационного фона в преддверии 9-го мая. Вероятнее всего, по той же причине стали появляться сообщения о захвате некоторых населенных пунктов Украины, которые, на самом деле, остаются под контролем украинских властей. Данные сведения преимущественно распространяются в социальных сетях.

Предположительно, захват Киева с повестки дня не снимался, однако на данный момент ударная группировка российских войск не располагает необходимыми ресурсами для достижения этой политической цели и продолжает реорганизацию. Кроме того, мягкий грунт затрудняет передвижение войск вне дорог, такая ситуация, предположительно, будет сохраняться на протяжении нескольких недель.

Заявление властей так называемой Луганской Народной Республики о желании провести референдум на тему присоединения Луганской области к РФ, скорее всего, является попыткой усиления политического давления на власти Украины.

Киевское направление (Север)

Северо-восточнее Киева вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) были вынуждены перейти к обороне. Украинские подразделения производили небольшие контратаки. Также была активная артиллерия обоих сторон.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

ВС РФ удерживают некоторые важные населенные пункты в Черниговской области, также они блокируют областной центр и город Славутич. На востоке от Киева в районе поселка Рудницкое российские войска понесли потери и отступили.

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают оказывать давление на ВС РФ восточнее Киева. В течение выходных участились атаки российских войск на Чернигов.

Харьковское направление (Восток)

Изюм остается в окружении российских войск, ВС РФ пытаются вести наступление в районе поселков Топольское и Сухая Каменка. Коммуникации юго-западнее Харькова остаются под контролем украинской стороны, однако они обстреливаются российской артиллерией.

Рубеж Донецк-Луганск

В Мариуполе продолжаются городские бои. Скорее всего, пожар в порту Бердянска, где в том числе складировались боеприпасы, окажет влияние на снабжение подразделений, участвующих в штурме Мариуполя.

В районе Авдеевки российские войска попытались занять поселок Верхноторецкое.

Крымское направление (Юг)

Регулярные войска и бойцы украинского сопротивления сохраняют высокую активность в районе Херсона. В Запорожской области украинские войска предпринимают серьезные попытки продвижения в сторону Гуляйполя — важного узла дорог, обеспечивающего движение в северном, южном, восточном и западном направлениях. Вдобавок к этому, рядом с городом пролегает железная дорога, которая позволяет двигаться как на юг, так и на север.

Украинские войска концентрируются в районе Николаева. Херсонский аэропорт остается под контролем ВС РФ, войска укрепляют оборону.

RusDelfi
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