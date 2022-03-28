Переходивший дорогу на красный свет пешеход скончался в больнице через три дня после тяжелого ДТП

ДТП произошло в пятницу на перекрестке Тартуского шоссе и Ярвевана теэ в Таллинне , когда 44-летний мужчина переходил дорогу на красный свет и его сбила 30-летняя женщина на Seat Leon ST.

В результате столкновения пешеход упал на проезжую часть и попал под переднее колесо ехавшего по соседней полосе Porsche Cayenne Turbo, которым управляла 35-летняя женщина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, где он в спустя три дня скончался.