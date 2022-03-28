Департамент здоровья: за сутки выявлено 573 случая заражения коронавирусом, умерли пять человек, в том числе 38-летняя женщина

По состоянию на утро 28 марта в больнице находятся 355 зараженных коронавирусом пациента. Из них 164 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 96, или 58,6%, не вакцинированы и 68, или 41,4%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 0,8 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 3,1 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 26 новых историй болезни, из которых в 13 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 20,1 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло пять зараженных коронавирусом, из которых четверо не были вакцинированы: 38-летняя женщина, 67-летняя женщина, 68-летний мужчина, 89-летняя женщина и 91-летний мужчина.

За последние сутки проанализировали 2 115 результатов теста, из которых 573 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 82 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 98 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 150 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 13. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 443 230 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,4%.

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