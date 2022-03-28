ЧП и криминал
28.03.2022, 09:21

Автомобиль не уступил дорогу: 11-летняя девочка оказалась в больнице

 
Kiirabiauto (pilt on illustratiivne).
Kiirabiauto (pilt on illustratiivne).
Foto: Ilmar Saabas
Вчера в результате аварии в Раквере в больнице оказалась 11-летняя девочка.

27 марта в 14:40 произошла авария на перекресте улиц Лаада и Ф.Г.Адоффи в Раквере, где 65-летняя женщина на легковом автомобиле Toyota RAV4 врезалась в имевший преимущество легковой автомобиль Peugeot 5008, которым управляла 27-летняя женщина.

Находившаяся в Peugeot 11-летняя девочка была доставлена в Ракверескую больницу для проверки состояния здоровья.

RusDelfi
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