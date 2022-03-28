Автомобиль не уступил дорогу: 11-летняя девочка оказалась в больнице

27 марта в 14:40 произошла авария на перекресте улиц Лаада и Ф.Г.Адоффи в Раквере, где 65-летняя женщина на легковом автомобиле Toyota RAV4 врезалась в имевший преимущество легковой автомобиль Peugeot 5008, которым управляла 27-летняя женщина.