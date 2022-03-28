Убийство Немцова: в год до смерти за ним следили те же сотрудники ФСБ, что за Навальным

Расследование установило, что человек с паспортом на имя Валерия Николаевича Сухарева следовал за Борисом Немцовым по меньшей мере в 13 поездках по России. Как минимум один раз к Сухареву присоединился другой предполагаемый оперативник ФСБ — Алексей Кривощеков.

В администрации президента заявили, что российские власти не имеют отношения к тому, о чем говорится в расследовании.

*Bellingcat и The Insider признаны в России СМИ-иностранными агентами.

Шаг за шагом

Согласно данным о бронировании авиа- и железнодорожных билетов на имя Сухарева (имеются в распоряжении Би-би-си), которые мы сопоставили с передвижениями Бориса Немцова, оба совершили как минимум 13 схожих поездок туда и обратно (то есть в общей сумме 26 поездок) в период с мая 2014 года по февраль 2015 года.

При этом зачастую Сухарев приезжал в город раньше Немцова, что может свидетельствовать о том, что планы политика были известны Сухареву заранее.

Большинство путешествий Немцова — это регулярные поездки на поезде из Москвы, где жил оппозиционер, в Ярославль, где он был депутатом областной думы.

Особняком стоит только визит в Новосибирск в июле 2014-го — Немцов поехал туда для презентации доклада о коррупции в "Газпроме". В этом случае, согласно данным о бронировании рейсов, Валерий Сухарев купил билет 2 июля в 00:20 — всего на 10 минут позже, чем Борис Немцов.

Сухарев и еще один предполагаемый оперативник ФСБ — Алексей Кривощеков — прилетели в Новосибирск утром 4 июля, незадолго до прибытия Немцова, и вернулись в Москву 6 июля, улетев за час до политика.

В последний раз Сухарев следил за Немцовым 17 февраля 2015 года — всего за 10 дней до убийства оппозиционера на Большом Москворецком мосту вблизи Кремля.

”Магистраль”: база обо всех

В России вся информация о бронировании авиа- и железнодорожных билетов регистрируется в централизованной базе данных под названием "Магистраль". К этой базе имеют доступ сотрудники ФСБ и некоторые сотрудники МВД, занимающиеся расследованием преступлений.