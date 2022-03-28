Шар и флюгер со шпиля Домского собора выставят в церкви на обозрение прихожан

Во вторник, 29 марта, в 14:00 у всех жителей города будет возможность больше узнать о шаре и флюгере со шпиля Таллиннского Домского собора. В то же время можно будет ознакомиться с содержимым капсулы времени, которая была найдена на колокольне на прошлой неделе. О ходе работ расскажут искусствовед и реставратор церкви Юхан Килуметс и пастор прихода Архо Тухкру.

”Реставрация колокольни собора, начавшаяся два месяца назад, идет полным ходом. Мы очень рады, что сможем продемонстрировать широкой общественности шар и флюгер до того, как отдадим их реставраторам”, — сказал пастор прихода Ахро Тухкру. ”Через несколько дней шар отправится на реставрацию, в ходе которой восстановят позолоту, а флюгер еще на какое-то время останется в соборе”.

”Мы чрезвычайно благодарны всем добрым людям, при поддержке которых наконец начался долгожданный ремонт церковной колокольни. Благодаря пожертвованиям, у нас есть возможность завершить запланированные работы к августу”, — добавил Архо Тухкру. ”Большую помощь оказали как наши прихожане и Церковный фонд, так и город Таллинн. Текущие работы являются первым этапом программы реставрации собора, за которой может следить каждый горожанин”.

”Вместе с Церковным фондом мы собрали 45 000 евро на реставрацию купола, что составляет лишь часть общей стоимости работ, но является большим подспорьем для церкви и прихода”, — сказала исполнительный руководитель Церковного фонда Катри Гайлит. ”Мы продолжаем сбор пожертвований, и каждый может внести свой вклад в достойное восстановление как Домского собора, так и других церквей Эстонии”.

Ориентировочная стоимость реставрационных работ составляет 550 000 евро, и они будут осуществлены при поддержке прихода, Церковного фонда и города Таллинна. Работу выполняет фирма OMA Katused OÜ.