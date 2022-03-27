Военный дневник
27.03.2022, 22:20

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (32-й день) | Контратаки ВСУ, возобновление очных переговоров и компромисс Зеленского

 
Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO

Мы собрали все самые главные события дня, связанные с войной в Украине, в одну статью.

Россия утром в воскресенье подтвердила, что нанесла ракетные удары по Львову. Ранее сообщалось о пяти раненых в результате обстрела нефтебазы недалеко от города, местные власти заявили, что база полностью уничтожена.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Россия насильно вывозит украинцев "в неизвестном направлении" по "квази-гуманитарным коридорам". По ее словам, российские силы могли вывезти около 40 тысяч украинцев. Этот вывоз людей не был согласован с украинскими властями, заявляет Верещук. "Ожидаемо, что в основном горожане не хотят "спасаться" на территории агрессора. Следовательно, российские войска насильно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в саму россию. Уже речь идет о десятках тысяч принудительно переселенных таким образом украинцев", - утверждает она.

Генпрокуратура Украины сообщила, что в Украине в результате войны погибло 139 детей. Также сообщается о 205 раненных детях. Больше всего детей пострадало в Киевской, Харьковской и Донецкой областях. Также ведомство заявляет, что в результате российских обстрелов полностью разрушены 74 учебных заведения. Больше всего пострадали здания в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил о планах провести на территории ЛНР референдум о вхождении республики в состав России. Позже он поправился, сказав, что никакой подготовки к референдуму не ведется, а сказанное им было лишь его личным мнением.

По данным ООН, Украину с начала российского вторжения покинули более 3,8 миллиона человек. Почти 2,3 миллиона украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, прибыли в Польшу.

В захваченных российскими военными городах продолжаются акции протеста. В воскресенье акцию в украинском городе Славутич попытались разогнать стрельбой.

Следующий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в очном формате в Турции в ближайшие дни - 28-30 марта. По сообщению пресс-службы президента Турции, в ходе разговора Путина и Эрдогана местом для переговоров выбран Стамбул.

Как сообщил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, украинские войска приступили к контратакам в Харьковской, Сумской областях, а также продолжают это делать в Киевской и Херсонской областях.

Президент Украины в интервью российским журналистам объяснил приоритетные цели Украины в условиях войны против России и предложил компромисс.

"Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска РФ на компромиссные территории – а это все, что было до 24 февраля, до нападения", – заявил Зеленский.

"Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить сложный вопрос Донбасса", – добавил он.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

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