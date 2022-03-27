Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций по Украине в Стамбуле
Главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-украинский конфликт.
”В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул необходимость прекращения огня, а также скорейшего [достижения] мира между Россией и Украиной; улучшения гуманитарной ситуации в регионе”, — заявили в администрации Эрдогана. В заявлении подчеркивается, что Турция готова ”всеми возможными способами” способствовать процессу урегулирования.
Ранее о предстоящих в Турции в начале следующей недели переговорах сообщили в социальных сетях представители делегаций России Владимир Мединский и Украины Давид Арахамия.
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