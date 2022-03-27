Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций по Украине в Стамбуле

Главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-украинский конфликт.

”В ходе беседы президент Эрдоган подчеркнул необходимость прекращения огня, а также скорейшего [достижения] мира между Россией и Украиной; улучшения гуманитарной ситуации в регионе”, — заявили в администрации Эрдогана. В заявлении подчеркивается, что Турция готова ”всеми возможными способами” способствовать процессу урегулирования.

Ранее о предстоящих в Турции в начале следующей недели переговорах сообщили в социальных сетях представители делегаций России Владимир Мединский и Украины Давид Арахамия.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.