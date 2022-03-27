Первое за время войны интервью Зеленского российским журналистам: президент Украины предложил компромисс по Донбассу

"Когда я пошел в президенты, я понимал, что нужно сделать все, чтобы остановить войну — и нужно бороться с пропагандой. Своим примером надо показывать, что ты хочешь изменить: изменить страну, изменить отношения с соседями, вернуть все, так сказать… В каком-то смысле — даже вернуть все назад. В каких-то смыслах, до 2014 года. Найти понимание. Сесть за стол переговоров.

Сегодня, за этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже", - сказал Зеленский.

Компромисс по Донбассу

Президент Украины считает, что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно", он объяснил приоритетные цели Украины в условиях войны против России.

"Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска РФ на компромиссные территории – а это все, что было до 24 февраля, до нападения", – заявил Зеленский.

"Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить сложный вопрос Донбасса", – добавил он.

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О политике Кремля

К сожалению, [там] не видят самостоятельности Украины. Это вообще трагедия наших с вами… Я не знаю, можно ли говорить "с вами". Наверное, с вами, да — потому что два общества есть. И прежде всего, это народы, а потом уже правители. Произошла эта трагедия — невосприимчивость нас как самостоятельного государства. Восприятие нас не как самостоятельного государства, а как какого-то продукта, как части какого-то большого организма, во главе которого видит себя действующий президент России.

Мы не считаем себя атавизмом. Мы считаем себя самостоятельным государством - с большой, глубокой историей и с нравственностью. Про мораль и объединение и говорить нечего <...>