Первое за время войны интервью Зеленского российским журналистам: президент Украины предложил компромисс по Донбассу
27 марта главный редактор ”Медузы” Иван Колпаков, главный редактор телеканала ”Дождь” Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь и корреспондент ”Коммерсанта” Владимир Соловьев созвонились с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в Киеве, и взяли у него интервью.
"Когда я пошел в президенты, я понимал, что нужно сделать все, чтобы остановить войну — и нужно бороться с пропагандой. Своим примером надо показывать, что ты хочешь изменить: изменить страну, изменить отношения с соседями, вернуть все, так сказать… В каком-то смысле — даже вернуть все назад. В каких-то смыслах, до 2014 года. Найти понимание. Сесть за стол переговоров.
Сегодня, за этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже", - сказал Зеленский.
Компромисс по Донбассу
Президент Украины считает, что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно", он объяснил приоритетные цели Украины в условиях войны против России.
"Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска РФ на компромиссные территории – а это все, что было до 24 февраля, до нападения", – заявил Зеленский.
"Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить сложный вопрос Донбасса", – добавил он.
Другие наиболее важные цитаты из интервью
О политике Кремля
К сожалению, [там] не видят самостоятельности Украины. Это вообще трагедия наших с вами… Я не знаю, можно ли говорить "с вами". Наверное, с вами, да — потому что два общества есть. И прежде всего, это народы, а потом уже правители. Произошла эта трагедия — невосприимчивость нас как самостоятельного государства. Восприятие нас не как самостоятельного государства, а как какого-то продукта, как части какого-то большого организма, во главе которого видит себя действующий президент России.
Мы не считаем себя атавизмом. Мы считаем себя самостоятельным государством - с большой, глубокой историей и с нравственностью. Про мораль и объединение и говорить нечего <...>
Я не знаю, что там наверх в России докладывали, но, наверное, сказали, что мы вас тут ждем - с цветами и с улыбками. Что ситуация очень плохая, действующего президента не поддерживают, действующую [правящую] партию не поддерживают. Я уверен в этом на 99,9%. Я просто так не бросался бы словами в данной ситуации.
О Мариуполе
Город заблокирован российскими военными. Заблокированы все въезды и выезды из города Мариуполь. Заминирован порт. Гуманитарная катастрофа внутри города - однозначно, потому что заехать с продуктами питаниями, лекарствами и водой туда невозможно. Российские военные обстреливают гуманитарные конвои. Убивают водителей. Что происходит с этими грузами, я вам не могу сказать. Многие из них были отвезены назад.
О российских военных
И много очень детей. Я не знаю… Они там присягу давали или там обещания… Много детей, которые не знали, куда они едут, но, конечно, многие говорят глупости и врут сначала с перепугу, не зная, что с ними будет. А потом, когда видят, что к ним нормальное отношение, насколько это возможно, потому что война, и по-разному бывает, то многие шокированы.
И все эти [их] телефонные звонки родителям и так далее: заберите нас. И как они бросают танки… [У нас есть] огромное количество перехватов [телефонных разговоров российских солдат]. Просто огромное количество звонков, когда они говорят: "Так и так. Я сегодня прострелил себе ногу, а Паша сломал себе [что-то еще]".
Ну, смотрите. Идет колонна в 200 танков. Наши подорвали 30. Все. Считайте, колонны нет. 70 танков бегут. Они не воины. Их заставили. На убой послали. Вот как есть.
Об отношении к россиянам
Несмотря на то, что я президент и должен быть достаточно прагматичным человеком, отношение после 24 числа ухудшилось. Ухудшилось очень сильно. Потеряна эмоциональная составляющая [отношения] к Российской Федерации, к народу. Даже к народу. Несмотря на то, что я понимаю умом, что [в России] много людей, которые поддерживают Украину. Я им благодарен, потому что без сарафанного радио, без работы честной журналистики, без внутреннего потенциала русского человека, который за справедливость и за Украину… И да, пусть он будет, прежде всего, за себя - а это значит, что он будет за Украину в данной ситуации. Потому что война на нашей территории не принесет ничего хорошего этому русскому человеку, если он отдает себе отчет. Отношение ухудшилось у всего населения.
О планах Украины напасть на Донбасс
Конечно, никаких планов не было. Начиная с 2019 года, опять же, и президенту Путину, и потом по всем этим разным каналам, о которых вы сегодня говорили… Я говорил, что мы не собираемся военным путем забирать наши территории. Я хочу с вами договориться. Мало того, я хочу найти формат, в котором [можно] пожить какое-то время. Я хотел пожить какое-то время в отношениях между Украиной и Россией — до этого вторжения. Я искал разные варианты. Поверьте мне.
И я хочу по поводу этой фейковости. По поводу [тиражируемого государственными СМИ документа о нападении на Донбасс за подписью бывшего начальника Нацгвардии Украины Михаила] Балана… Я не знаю, что это за документ. Мне сложно вообще сказать. Если б я его видел, я бы вам ответил. Фейковость всех документов, которые говорят о нападении [Украины] на Донбасс — 100%. И вообще это Нацгвардия, да? Бывший начальник Нацгвардии? Микола Балан? У него нет на это даже полномочий. Нацгвардия, которая, вы же понимаете, входит в состав министерства внутренних дел. Значит, там подпись должна быть министра внутренних дел. Министр внутренних дел какое отношение имеет к наступательным позициям? Вообще бред.
О "химических лабораториях" в Украине
Да, это анекдот. Тут мне нечего объяснить. Ну, нет у нас. Ну, мы б с удовольствием. У нас нет. Ядерного оружия нет, химических биолабораторий и химического оружия нет. Не существует этого.
Про гарантии безопасности и внеблоковый статус Украины
Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, они из-за этого начали войну.
Поэтому этот пункт - пункт гарантий безопасности для Украины. А так как они говорят, что это гарантии и для них , он понятен мне. И его обсуждают. Он глубоко проработан, но меня интересует, чтобы это не была еще одна бумажка а-ля Будапештский меморандум. Нас интересует, чтобы эта бумага превратилась в серьезный договор.
Полный текст эмоционального и объемного интервью президента Украины доступен здесь.
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