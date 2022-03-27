”Это не просто война. Все гораздо хуже”. Владимир Зеленский впервые за время войны дал интервью российским журналистам
27 марта главный редактор ”Медузы” Иван Колпаков, главный редактор телеканала ”Дождь” Тихон Дзядко, писатель и журналист Михаил Зыгарь и корреспондент ”Коммерсанта” Владимир Соловьев созвонились с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в Киеве, и взяли у него интервью.
"Когда я пошел в президенты, я понимал, что нужно сделать все, чтобы остановить войну — и нужно бороться с пропагандой. Своим примером надо показывать, что ты хочешь изменить: изменить страну, изменить отношения с соседями, вернуть все, так сказать… В каком-то смысле — даже вернуть все назад. В каких-то смыслах, до 2014 года. Найти понимание. Сесть за стол переговоров.
Сегодня, за этот месяц, произошел глобальный, исторический, культурный раскол. Глобальный. Это не просто война. Я считаю, что это все гораздо хуже", - сказал Зеленский.
Полный текст эмоционального и объемного интервью президента Украины доступен здесь.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.