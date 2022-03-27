Глава самопровозглашенной ЛНР заявил, что подготовка к референдуму о вхождении в состав России сейчас не ведется

Ранее сегодня Пасечник допустил, что в ЛНР в ближайшее время может пройти референдум о ее вхождении в состав России.

”Хочу внести некоторое пояснение. Это, безусловно, мое личное, частное мнение. Каких-либо действий, направленных на проведение референдума на территории республики в ближайшее время, нами не осуществляется”, — уточнил свои слова Пасечник.

По его словам, для руководства республики на сегодняшний день главными задачами являются ”завершение войны, освобождение наших территорий, спасение наших жителей от фашизма”. ”В дальнейшем, получив свободу, жители нашей республики будут иметь абсолютное право определить свою дальнейшую судьбу, с кем и как жить”, — уточнил глава ЛНР.

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