Новости Эстонии
27.03.2022, 19:46

ФОТО | С флагами на щеках и плакатами в руках! На площади Вабадузе собрался народ для просмотра телемарафона Save Ukraine — #StopWar

 

В эти минуты проходит международный благотворительный марафон ”Save Ukraine — #StopWar”. В Таллинне на площади Вабадузе организован просмотр трансляции марафона.

Трансляция ведется из Варшавы на базе польского телеканала TVP. Марафон показывают в 20 странах, стримингах и соцсетях.

В рамках двухчасового эфира музыканты, творческие деятели, общественные активисты, лидеры мнений, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты выступают в поддержку Украины.

В центре эстонской столицы собрались десятки людей для просмотра марафона.

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