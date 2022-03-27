ФОТО | С флагами на щеках и плакатами в руках! На площади Вабадузе собрался народ для просмотра телемарафона Save Ukraine — #StopWar
В эти минуты проходит международный благотворительный марафон ”Save Ukraine — #StopWar”. В Таллинне на площади Вабадузе организован просмотр трансляции марафона.
Трансляция ведется из Варшавы на базе польского телеканала TVP. Марафон показывают в 20 странах, стримингах и соцсетях.
В рамках двухчасового эфира музыканты, творческие деятели, общественные активисты, лидеры мнений, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты выступают в поддержку Украины.
В центре эстонской столицы собрались десятки людей для просмотра марафона.
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