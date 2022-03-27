ОНЛАЙН | Стартовал международный благотворительный марафон ”Save Ukraine — #StopWar”

Среди участников- Fatboy Slim, Imagine Dragons, Within Temptation, Nothing But Thieves, Bastille, BrainStorm, Salvador Sobral, Netta, IAMX, Gus Gus, а также более 20 украинских артистов — Монатик, Тина Кароль, ”Океан Ельзи”, Jamala, Руслана, Go_A, ”ДахаБраха”, ”Один в каноэ”, alyona alyona, ”Антитела”, Алина Паш, Dakh Daughters.

Трансляция ведется из Варшавы на базе польского телеканала TVP. Марафон показывают в 20 странах, стримингах и соцсетях. Смотрите трансляцию здесь.

В рамках двухчасового эфира музыканты, творческие деятели, общественные активисты, лидеры мнений, актеры, художники, спортсмены, волонтеры со всей планеты будут выступать в поддержку Украины. Одновременно будет проходить сбор средств для решения крупнейших гуманитарных проблем, вызванных масштабным вторжением России на территорию Украины.

Как сообщил ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, трансляция также будет организована на улицах Берлина, Лондона, Милана, Праги, Братиславы, Торонто, Амстердама, Малаги, Тель-Авива, Вены, Варшавы, Клужа, Стокгольма, Таллинна, Парижа.

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