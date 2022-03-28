ЧП и криминал
28.03.2022, 13:50

Пропавший в Кохтла-Ярве мужчина найден мертвым в лесу

 
Sel aastal on Eestis juhtunud 813 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles on hukkunud 28 inimest.
Sel aastal on Eestis juhtunud 813 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles on hukkunud 28 inimest.
Foto: Argo Ingver

В воскресенье полиция просила помощи общественности в поисках 54-летнего Евгения, который пропал в Кохтла-Ярве.

Полиции поступило сообщение о пропаже Евгения, который 26 марта ушел из дома и не вернулся обратно. Полиция собирала информацию и проверяла места, куда мог направиться мужчина и где он мог находиться.

В понедельник незадолго до 14 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ольга Эскор сообщила, что сегодня полицейские нашли тело мужчины в лесу Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Собранная к настоящему моменту информация говорит о том, что смерть мужчины не связана с преступлением.

RusDelfi
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