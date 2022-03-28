Пропавший в Кохтла-Ярве мужчина найден мертвым в лесу

Полиции поступило сообщение о пропаже Евгения, который 26 марта ушел из дома и не вернулся обратно. Полиция собирала информацию и проверяла места, куда мог направиться мужчина и где он мог находиться.

В понедельник незадолго до 14 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ольга Эскор сообщила, что сегодня полицейские нашли тело мужчины в лесу Ярвеской части города Кохтла-Ярве. Собранная к настоящему моменту информация говорит о том, что смерть мужчины не связана с преступлением.