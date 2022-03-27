27.03.2022, 18:44
Полиция ищет пропавшего в Кохтла-Ярве мужчину
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи общественности в поисках 54-летнего Евгения, которых пропал в Кохтла-Ярве.
Полиции поступило сообщение о пропаже Евгения, который 26 марта ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Полиция собирает информацию и проверяет места, куда мог направиться мужчина и где он может находиться.
Рост Евгения примерно 180 см, у него короткие седые волосы. На мужчине была чёрная куртка, синие джинсы, на ногах коричневые сапоги. По состоянию здоровья без посторонней помощи Евгений может попасть в беду.
Всех, кто видел мужчину или знает, где он находится, полиция просит позвонить на номер 112.