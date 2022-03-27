В начале недели возобновятся российско-украинские переговоры в очном формате

"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта", — написал он.

Подробности Арахамия пообещал "позднее".

Эту информацию подтвердил и глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

”Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта”, — написал он.

Напомним, что ранее стороны провели несколько раундов переговоров в очном формате в Беларуси, после чего перешли на общение по видеосвязи.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.