В начале недели возобновятся российско-украинские переговоры в очном формате
"Сегодня на очередном раунде переговоров по видео было принято решение провести следующий живой раунд двумя делегациями в Турции 28-30 марта", — написал он.
Подробности Арахамия пообещал "позднее".
Эту информацию подтвердил и глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.
”Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29-30 марта”, — написал он.
Напомним, что ранее стороны провели несколько раундов переговоров в очном формате в Беларуси, после чего перешли на общение по видеосвязи.
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