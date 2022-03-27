"Погибли тысячи. Пострадало 90% жилья". Мэр Мариуполя рассказал о ситуации в осажденном городе

- Нельзя сказать, что российские военные контролируют отдельные районы Мариуполя, настаивает мэр: "Есть окраины города, которые они, естественно, взяли под контроль. Город в кольце, и кольцо, естественно, сжимается. На 30-й день оно вошло глубже в город, но город сегодня под контролем ВСУ".

- Из Мариуполя эвакуировано "50% населения от 540 тысяч, которые мы имели до войны". По словам Бойченко, около 20-30 тысяч человек "принудительно вывезли" в Россию.

- О погибших. Бойченко заявил, что число погибших мирных жителей "уже гораздо больше", чем 2187 человек, о которых сообщалось две недели назад. "Не хочу никого пугать. Могу сказать точно, что эта цифра уже гораздо больше. Это тысячи людей". 90% жилого фонда так или иначе пострадало, 40% не подлежит восстановлению.

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