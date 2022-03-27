27.03.2022, 15:25
В субботу в Эстонию прибыли 635 украинских военных беженцев
Foto: Rauno Volmar
По данным Департамента полиции и погранохраны, в субботу, 26 марта, в Эстонию прибыли 635 военных беженцев из Украины, 119 из них — дети.
Из прибывших в субботу беженцев для 214 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, передает rus.err.
Всего с 27 февраля Эстония приняла 24 086 украинских военных беженцев.
Заявлений о предоставлении временной защиты зарегистрировано 9637.
В учреждениях гостиничного сектора размещено 6231 человека, из них 2332 — дети.