Новости Эстонии
27.03.2022, 15:25

В субботу в Эстонию прибыли 635 украинских военных беженцев

 
Ukraina ja Poola Shehyni piiripunkt
Ukraina ja Poola Shehyni piiripunkt
Foto: Rauno Volmar

По данным Департамента полиции и погранохраны, в субботу, 26 марта, в Эстонию прибыли 635 военных беженцев из Украины, 119 из них — дети.

Из прибывших в субботу беженцев для 214 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну, передает rus.err.

Всего с 27 февраля Эстония приняла 24 086 украинских военных беженцев.

Заявлений о предоставлении временной защиты зарегистрировано 9637.

В учреждениях гостиничного сектора размещено 6231 человека, из них 2332 — дети.

RusDelfi
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